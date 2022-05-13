中國威脅「索」喉 吳釗燮示警澳洲：就在家門口

外交部長吳釗燮5月10日接受澳洲電視網SBS政治記者Tom Stayner視訊專訪。（擷取自SBS NEWS）

2022/05/13 23:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮10日接受澳洲電視網SBS政治記者史戴納（Tom Stayner）視訊專訪，SBS網站刊出專訪報導。「就在家門口！」吳釗燮示警，威權主義正在太平洋散播，為此區域注入不穩定因素；澳洲必須更加注意中國威權主義在印太地區擴張勢力，而中索安全協議將對該區域的和平與穩定構成威脅。

吳釗燮指出，面對中國不斷擴張的極權主義，台灣位處最前線，而這樣的威脅現也逼近澳洲，「就在家門口」；中國威權主義持續對外擴張，近來中索簽署安全協定，意味區域穩定正產生變化。索羅門群島位處澳洲近鄰，與澳洲安全息息相關，若中國影響力持續深入太平洋地區，甚至在索羅門群島等地設置軍事基地，將造成極大的安全隱憂。

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吳釗燮也警告，威權主義在太平洋散播的趨勢，試圖讓威權意識形態以及控制機制染指太平洋，特別是那些與台灣斷交的國家，將為此區域注入不穩定因素。

因此，吳釗燮呼籲美國、澳洲及日本等理念相近國家加強合作，防止極權主義擴張與侵略。吳釗燮也期望，台灣成為印太地區更廣泛合作的一份子，並與像是澳洲這樣的夥伴更緊密地合作，以阻止中國在太平洋區域的擴張。

針對針對俄羅斯入侵烏克蘭後的發展，吳釗燮強調，台灣與烏克蘭皆位處對抗威權擴張的最前線，俄羅斯在烏克蘭濫殺無辜，對自由世界是絕不能容忍的。台灣對烏國處境感同身受，也加入國際譴責及制裁俄國的行列；我國也結合政府與民間力量，積極向烏國難民捐贈善款及物資。

被記者問到，是否期待澳洲軍援助台自我防衛時，吳釗燮重申，若未來台灣面臨相同情況，希望國際社會及理念相近國家能仗義執言，展現對台灣的支持。台灣會持續與澳洲對話，但並非要求澳洲軍事協助；台灣會扛起捍衛自身國家安全的責任，不斷強化自我防衛，持續關注區域情勢並與友好國家合作，避免危機發生，「台灣對自己的存在以及生存嚴肅以待」。

另外，在世界衛生大會（WHA）即將登場之際，吳釗燮重申，將2350萬的台灣人民排除在WHA之外是不公平的。台灣在武漢肺炎（COVID-19）疫情蔓延時，對各國積極捐贈防疫物資；台灣也獲得許多國家溫暖打氣，凸顯國際間民主盟友互助的重要性。我國感謝澳洲在台灣參與WHA議題上表達支持，期盼澳洲能持續支持我方參與國際組織。

澳洲21日將舉行國會大選，吳釗燮也呼籲澳洲政府與台灣建立更緊密關係，無論哪一方勝選，都會與之保持對話，這樣的合作關係都將持續下去。台澳共享自由民主價值，為理念相近的夥伴，雙方在良好的經貿關係基礎上深化各領域關係，並將持續一同推動自由、開放的印太政策，捍衛印太區域的和平與穩定，擴展互利互惠的經濟合作。

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