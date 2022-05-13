陸軍專校65週年校慶 蔡總統期許：以勇士精神守護國家

蔡總統期許陸軍專校生以勇士精神到部隊貢獻所長。（總統府提供）

2022/05/13 12:23

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文今天以錄影方式為「陸軍專科學校65週年校慶」致詞，肯定陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演重要的角色。她也期許同學們用心學習、精進專業，到部隊後，秉持士官「跟我來」的勇士精神，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。

蔡總統上午在錄影致詞時表示，今天是「陸軍專科學校」65週年校慶，首先，祝福陸軍專校生日快樂。

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她說，我們陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演非常重要的角色。從她上任以來，常到各地的軍營看任務操演。最常看到的，就是士官弟兄姊妹，帶領士兵操作武器裝備，完成軍官交辦的任務，整個過程非常的迅速確實、專業優秀。

總統說，她相信，士官弟兄姊妹能有這樣的專業技能，學校階段的教育養成，功不可沒。她要感謝周國健校長以及所有的老師、隊職幹部的付出，過去，她到陸軍專科學校，參加三軍士官新生聯合開學典禮，看到我們的學生都非常的有活力，也充滿朝氣。相信有大家的指導，一定能為國軍培育出更多優秀的士官幹部，一起為守護國家貢獻心力。

蔡總統表示，她也要告訴各位同學，未來大家也會像學長姐一樣，身負重任。所以，要期許大家，不僅要用心學習、精進專業，到部隊後，更要貢獻所長，秉持士官「跟我來」的勇士精神，協助軍官領導士兵，一起完成各種挑戰和任務，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。

最後，總統說，要祝福陸軍專校校運昌隆，也要再次感謝所有的老師以及隊職幹部的付出和貢獻。

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