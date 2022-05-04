國軍高雄市區戰備演練 公園模擬戰場

陸軍機械化步兵第333旅部隊今深入高雄市區大東濕地公園，進行戰備演練。（黃和輝提供）

2022/05/04 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍八軍團所屬部隊今深入高雄市區戰備演練，把高雄版「忘憂森林」大東公園當成模擬戰場，軍隊以公園植樹為掩護，交叉掩護戰鬥射擊，民眾公園休閒遊憩，罕見國軍作戰演練大呼過癮，感受國軍與民同在。

陸軍八軍團所屬部隊平時進行戰備演練，依照現地景物及環境實施訓練，選定公園、學校、工廠、大樓建築物等，模擬各戰場景況，達到「處處皆戰場、時時都訓練」目標，以強化作戰能量。

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陸軍機械化步兵第333旅部隊今於大東濕地公園，進行戰備演練，軍隊分成敵我兩方，把公園當成模擬戰場，以公園植樹為掩護，持槍目視前方，進行交叉掩護，模擬戰鬥射擊訓練。

守護大東公園協會總幹事黄和輝表示，大東濕地公園環境優美，吸引許多民眾休閒遊憩，難得看到國軍作戰演練，民眾很開心大呼過癮，感受國軍保家衛國辛勞。

理事長林南勝肯定國軍作戰演練深入社區，融入民眾日常生活，而不是有狀況才演練，隨時與民眾同在，了解地形地物，做好萬全準備，近來適逢公園植樹開花，風吹花落地上一片金黃色，充滿詩情畫意，國軍公園作戰演練，增添溫馨畫面。

政戰主任簡斌虔表示，部隊藉由熟習地區內各重要目標及機動路線，熟稔作戰環境，結合戰場實況，磨練官兵各項戰技與訓練，以保衛家園。

陸軍機械化步兵第333旅部隊今把大東濕地公園當模擬戰場，以公園植樹為掩護，交叉掩護戰鬥射擊。（黃和輝提供）

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