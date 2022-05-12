市府請客、善款買單！拿防疫捐款發放因公染疫補償金 議員批觀感不佳

盧秀燕拿防疫捐款發因公染疫補償金，議員張玉嬿批「市府請客，善款買單」。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/12 14:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台中市議員張玉嬿今在議會關切民間防疫捐款使用情況，揭露市府提出「前線防疫人員補償金」計畫，分別補助因公染疫或居家隔離的公務員各12萬、3萬元，竟是用防疫捐款支應，根本「市府請客、善款買單」，雖合法但市民觀感差；台中市衛生局長曾梓展指出，因捐款有人指定提供防疫相關人員染疫補助使用所致。

張玉嬿今在議會警消環衛業務質詢時指出，台中市累計確診個案達2萬6千多，其中已有198名公務員因公確診，有8人因公居家隔離，市府訂有「前線防疫人員補償金」計畫，各補助12萬、3萬元，據她所知去年因疫情未如今年緊張，去年僅8人因公居隔申請補助24萬元，今年的申請數字尚未出爐。

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張玉嬿詢問曾梓展補償金從何而來，曾梓展回應以「防疫捐款」支應；張玉嬿指出，去年5月盧市長宣佈成立「前線防疫人員補償金」，號稱是全國最高的金額，還稱會自籌經費運用，結果竟是用民間捐款支應，典型「市府請客，善款買單」，外界觀感很差。

張玉嬿關切防疫捐款共有多少金額，曾梓展指出，捐款共1億1200餘萬元，多用在用途包括購買防疫物資，醫護溫馨專案，防疫慰勞專案，長者長照失能者到府施打服務，防疫公務確診遭隔離者補助，因施打疫苗死亡個案家屬慰問金，接種禮券獎勵金等共14項，目前剩600萬元。

張玉嬿指出，民間捐款應用在醫護、購買防疫物資、協助弱勢防疫的急難救助金，造福普羅大眾；至於第一線的公務防疫人員極其辛苦，也支持市府提供因公染疫者補償金，但應由二備金或追加減預算來支應，不應和更需要的醫護、弱勢爭用民間捐的善款，市府想要照顧公務同仁，就要市庫負責到底。

曾梓展指出，因為民間捐款有人指定給染疫者補償，因此公務員染疫居隔也納入補助範圍使用。

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