德駐台大使訪北市府談高房價 柯文哲：公宅只租不賣是有效解方

台北市長柯文哲昨在北市府接見德國在台協會新任處長許佑格（Dr. Jorg Polster）。（北市府提供

2022/05/12 12:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨在北市府涉外事務總監周台竹、副執行長益子翔陪同下，接見德國在台協會新任處長許佑格（Dr. Jorg Polster），雙方就防疫、居住正義等市政議題交換意見；柯文哲表示，北市公有住宅「只租不賣」是有效解決居住問題的方案之一。

台灣女婿許佑格曾先後派駐韓國、台灣、越南、美國、委內瑞拉以及印度，1999到2003年曾擔任德國在台協會副處長，去年年底抵達台北，昨拜會柯文哲時有感而發說到，現在的台北市與20幾年前相比，整體環境進步很多。

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許佑格指出，此為二度來台履新，正好碰上疫情，對於此期間柯市府估算台灣疫情確診數發展精確度及掌控防疫使市民可過正常生活等，留下深刻印象。

許佑格也提出北市房價高等問題；柯文哲回應，北市的房屋自有率超過80%，比起香港的55%，市政府承受的壓力相對較小；而房價過高原因很多，且是幾十年累積結果，單一政策無法解決這個複雜問題，難以在短時間之內找出完美解決之道，台北市的公有住宅「只租不賣」是有效解決居住問題的方案之一。

隨後，雙方又針對俄烏戰爭以及東亞國際政治情勢交換意見。許佑格表示，此次會談聽到很多有創意的想法，收穫不少，希望未來雙方可持續交流。

台北市長柯文哲昨在北市府接見德國在台協會新任處長許佑格（Dr. Jorg Polster）。（北市府提供）

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