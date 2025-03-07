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    民眾黨邀童子賢座談黃國昌稱「兩人結識超過十年」 李忠憲曝童當年2身分力挺紫光案

    和碩董事長童子賢。（資料照）

    和碩董事長童子賢。（資料照）

    2025/03/07 14:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨5日透過臉書公布國家治理學院將於9日舉辦演講座談，邀請和碩董事長童子賢談論AI與能源政策。對此成功大學教授李忠憲表示，當年童子賢可是用兩種身分支持開放紫光入股台灣的IC設計產業！

    民眾黨主席黃國昌6日透過臉書表示，他與童子賢結識超過10年，童子賢除了長年在商場的成就外，還有深厚的人文素養，以及極富歷史觀的視野，總讓他在每次向童子賢請益時，感到自嘆弗如。黃國昌表示，很榮幸徵得童子賢同意，並邀請他到國家治理學院以「台灣AI產業與能源政策挑戰與展望」為題發表演講，讓他們可以站在巨人的肩膀上學習。

    李忠憲PO出作者為邱圓庭《新自由主義與中國因素下的文化爭霸——從政策論述觀點探討四大報紫光收購爭議案與政策變遷》的碩士論文截圖，可以看到台灣業界支持開放紫光案中，童子賢以台北市電腦公會理事長、和碩董事長這2個身分表達同意的立場。

    李忠憲在貼文中表示「童子賢跑去跟黃國昌站在一起，根據那一本反紫光的碩士論文（我放在連結），一般業界的朋友不敢出來反對，但站出來強烈支持的其實也不多。當年他可是用兩種身分支持開放紫光入股台灣的IC設計產業！我以前也沒有注意到，給大家參考一下！」

    《新自由主義與中國因素下的文化爭霸——從政策論述觀點探討四大報紫光收購爭議案與政策變遷》碩士論文

    李忠憲表示，當年童子賢可是用兩種身分支持開放紫光入股台灣的IC設計產業。（圖擷取自 邱圓庭《新自由主義與中國因素下的文化爭霸——從政策論述觀點探討四大報紫光收購爭議案與政策變遷》的碩士論文）

    李忠憲表示，當年童子賢可是用兩種身分支持開放紫光入股台灣的IC設計產業。（圖擷取自 邱圓庭《新自由主義與中國因素下的文化爭霸——從政策論述觀點探討四大報紫光收購爭議案與政策變遷》的碩士論文）

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