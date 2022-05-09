5/12卸職北市議員參選桃園市長 羅智強：給朱立倫多一點決定空間

堅持投入參選桃園市長的台北市議員羅智強今向台北市議會遞出辭職書，並於週三將再向黨團及大會請辭北市議員一職，預計5月12日正式生效。（記者鄭名翔攝）

2022/05/09 12:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕堅持投入參選桃園市長的台北市議員羅智強今向台北市議會遞出辭職書，並於週三將再向黨團及大會請辭北市議員一職，預計5月12日正式生效，後便將全心投入桃園市選戰，展現參選決心；至於黨主席朱立倫態度，羅則説，尊重黨中央，不會特別說到與黨的溝通方式與管道，給黨中央及主席多一點決定空間。

羅智強繼上週宣布請辭台北市議員後，今又大動作召開記者會並亮出辭職書，稱將送交議會，待週三黨團會議及議會大會後使辭職通過，且向所有議會同事辭行，預計5月12日正式生效，便全心投入桃園市長選戰，以此展現參選決心。

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而對於外界質疑羅智強動作不斷爭曝光，羅智強聲稱自己「就是衝鋒的牡羊座」，既然要參選桃園市長就要專心、心無旁騖全力耕耘，因此辭職買房、遷戶籍等必然行動，以此呼應綠營朋友於此時間對他的高標準期待。

外傳羅智強民調上升，羅智強表示，民進黨無論在桃園推派衛福部長陳時中或是立委鄭運鵬都是強勁對手，國民黨任何參選人都不能掉以輕心，甚至包括民眾黨參選人賴香伶也是實力強勁，目前所有民調數字都是參考，現在談還言之過早。

至於面對黨中央及朱立倫的反對態度，羅智強稱，不會特別說明與黨中央的溝通方式與管道，此為尊重黨中央，且知黨在很多事情要做出決定不容易、很為難，因此給黨中央、朱立倫多一點決定的空間。

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