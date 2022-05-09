提名任監院副院長 李鴻鈞：感謝蔡總統肯定、將退親民黨

親民黨秘書長李鴻鈞。（資料照）

2022/05/09 12:30

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統提名親民黨秘書長李鴻鈞出任監委並為監察院副院長，李鴻鈞今聲明表示，感謝蔡總統的肯定與提名。基於監委乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他願意也將全力爭取立委們的支持與同意，以進入監察院與其他監委一同努力。

李鴻鈞表示，感謝鄉親支持，讓他有機會在20年前進入國會發揮所學、為民服務。秉持專業優先、理性問政的信念，從修法立法、預算審查、監督推動相關重大政策與建設，莫不戰戰兢兢，以無愧百姓託付。

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李鴻鈞指出，5屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監委應有的角色。

李鴻鈞說，這些年來感謝很多政壇前輩的指教、同仁的協助，尤其是提攜他參與政治工作的親民黨主席宋楚瑜。他向宋面報此事，宋的勉勵、信任以及提點，他銘記在心。遵循監委超越黨派、獨立行使職權的原則，他將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

「參選，是為社稷；從政，是為服務。」李鴻鈞說，這是他40歲那年決定參選時的自我要求與承諾。未來他會一如以往地傾聽基層聲音、瞭解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。感謝各界的關心與鼓勵，他會更努力。

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