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    追思故國策顧問黃先柱 蔡英文頒褒揚令

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

    2022/05/08 11:49

    〔記者王涵平／台南報導〕總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文親頒褒揚令，表彰黃先柱畢生弘宣自由人權保障，倡議社會改革開放。

    總統蔡英文、副總統賴清德今同場參加黃先柱告別式，播放追思影片後，由蔡英文頒給家屬褒揚令，台南市長黃偉哲也頒發黃先柱為台南卓越市民。

    褒揚令全文「總統府國策顧問黃先柱，資性果敢，機敏沉練。少歲適逢戒嚴時期，根萌集會結社浪潮，爰投身街頭抗爭運動，踐履臺灣核心價值。嗣協應催生本土政黨，緒成民主政治先河；操盤地方公職選舉，輔助提攜後進新秀，張謀攄思，如指諸掌；高能奮振，勞瘁罔辭。曾出任改制前臺南市政府機要秘書、臺南縣政府機要兼將軍漁港主任暨現臺南市政府顧問等職，悉力原鄉多元事務，眷注基層弱勢關懷，精勤桑梓，卓著實績。畢生弘宣自由人權保障，倡議社會改革開放，籌略幹才，行誼宛在。遽聞溘然凋殞，悼惜良殷，應予明令褒揚，以彰賢達。」

    小英總統感念黃先柱早年投身民主運動，致力開拓台灣民主，畢生為民主深化而打拚，提攜無數後進，可謂在地的民主導師。

    今日告別式包括府院黨等政界人士出席者眾，氣氛肅穆隆重，許多人對柱仙突然辭世仍感不捨。

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

    總統府國策顧問黃先柱上個月辭世，今舉行告別式，總統蔡英文、副總統賴清德同場參加，蔡英文親頒褒揚令。（記者王涵平攝）

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