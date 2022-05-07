視訊日自民黨青年局訪團 蔡：民主國家應堅定結盟對抗威權

蔡總統指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵，更凸顯民主國家應該堅定結盟，以對抗威權主義的重要性。（資料照）

2022/05/07 10:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，特別感謝日本多次公開支持台灣的國際參與及疫情期間捐贈台灣「友情疫苗」。總統也指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵，更凸顯民主國家應該堅定結盟，以對抗威權主義的重要性。她希望台日能持續深化在各方面的交流合作，從政府到民間，台灣與日本人民互相協助，度過未來每一個挑戰。

蔡英文首先表示，很可惜因為訪團出現確診狀況，沒有機會在總統府和所有團員見面。但很高興透過視訊和大家會談及表達關心，也希望西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員能夠早日康復。

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蔡總統提到，團員們日前到李登輝前總統墓前悼念，日本台灣交流協會也表示，「台日友誼長存，莊嚴中吹起了五月的溫柔千風」。李前總統對民主自由堅定的追求，也是台日共同捍衛的重要信念。她說，訪團計劃參觀日本首相岸田文雄曾祖父在基隆所開設的「岸田吳服店」舊址，這是很有意義的尋訪，也見證台日之間從過去到現在，在很多層面上都建立了強韌的友誼。

總統談到，為了更接軌國際經濟社會，台灣已經正式申請加入CPTPP。為了能夠符合CPTPP的要求，完成了很多項的修法，來展現決心，同時也開放了福島周邊食品的進口管制。將持續完善法規及市場措施，她要請大家繼續支持台灣的國際參與。

蔡英文表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵，更凸顯了民主國家應該堅定結盟，對抗威權主義的重要性。她今年三月與日本安倍前首相進行視訊對談，安倍前首相再一次提到，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」。昨天，日華議員懇談會會長古屋圭司給她的信件裡，也再次提到這次會談，並重申對台灣的支持，感到非常感動。

總統提到，正在英國訪問的岸田文雄首相也提到，日本持續關注台海和平穩定，在印太地區，尤其是東亞，以武力改變現狀絕對不被容許。對此，我們表示歡迎。

蔡英文強調，台灣和日本在戰略和地緣政治方面，都具有關鍵的重要性，整個區域的安全，也必須以整體的視野來考量。她相信，台灣和日本會繼續共同全力來捍衛印太區域的和平。台灣也會繼續深化和日本在各方面的交流合作，從政府到民間，台灣和日本人民都會繼續彼此支持，相互協助，度過未來每一個挑戰。

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