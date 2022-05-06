陳時中嗆來投標 國民黨：先公布「類生技」黑箱會議紀錄

國民黨前文傳會副主委林家興今天再批評快篩試劑的採購案。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2022/05/06 18:43

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團最近緊咬已放棄快篩採購案的高登環球生醫公司爭議，衛福部長陳時中今日嗆聲，「國民黨如果意見這麼多、有這麼多想法，他就來投標看看」，國民黨文傳會副主委林家興回應表示，民進黨與陳時中不檢討自身與說明問題，卻忙著指責、出征國民黨，如果陳時中想邀請別人來投標，是否該先說清楚投標規則，並公布當時召集廠商的會議紀錄？

針對高登環球董事長劉緯澤今日下午出面受訪時提及「就算國民黨沒罵我，我還是做不出來」，林家興說，這證明並非國民黨害台灣少了1700萬劑快篩，而是衛福部的草率把關，讓根本不具備相關能力與資格的廠商「魚目混珠」跑進來，原本就拿不到這1700萬劑，民進黨怎麼好意思推給監督抓弊的國民黨？

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林家興強調，政府標案被質疑，理應出面說明清楚，至今陳時中不願意拿出4月28日、5月2日緊急採購相關會議紀錄，究竟在隱瞞什麼？當昶虹公司、高登生醫都陸續出面說明，只剩下衛福部與陳時中持續顧左右而言他，甚至暗示不投標的人，都不能對政府標案提出質疑，如此獨裁的作風，真是好大的官威！

林家興說，高登環球生醫公司負責人劉緯澤先前有欠債、涉嫌詐欺及違反藥事法等商業信用問題，衛福部竟讓這間資本額只有200萬元的公司接觸政府16.5億的快篩試劑標案，甚至持續護航高登，這間「類生技」公司究竟擁有什麼過人之處，能讓民進黨政府百般呵護？

國民黨文傳會副主委、台北市議員徐弘庭指出，衛福部投標過程漏洞百出，傳染病防治法第51條雖然授權緊急採購，但流程不清不楚，又是誰決定哪些廠商可以合格？

他說，只要民進黨政府不要「政治干預民生」，比照過去很多國家在緊急狀態的作法法令鬆綁，開放人民切結自用，自主進口少量快篩，只要是世界上公開販售並通過歐盟 、 美國FDA核准的快篩，都可以直接寄來台灣，民眾就能免於排隊之苦，不必再等政府超慢部署。

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