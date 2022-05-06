宜縣補助中低收入戶500元買快篩試劑 綠營質疑：給錢只是選舉操作

民進黨宜縣議員林麗批評，縣府發500元是浪費公帑，弱勢戶應直接發給快篩試劑，才能落實照顧縣民。 （記者游明金攝）

2022/05/06 11:44

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府補助縣內近5000戶低收與中低收入戶，每戶500元購買快篩試劑。民進黨議員質疑，弱勢家庭會去買或買得到試劑嗎？能達到防疫嗎？他們建議縣府直接發試劑才是正確作法，發現金只是攏絡人心的選舉操作。縣府社會處長林蒼蔡說，直接發的量太大，縣府也買不到，會加強宣導請民眾購買。

縣議會今天進行縣府社會處與衛生局單位質詢，民進黨議員呂惠卿說，最近中低、低收入戶帳戶都收到500元，但真正會用在防疫嗎？很多人不知道這500元要做什麼？縣府也沒告知，沒有註明，弱勢戶生活困苦，會拿去買試劑嗎？

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呂指出，縣府如果貼心，真正為了防疫，應該直接發5劑快篩試劑給弱勢戶，這才是正確作法，年底就要選舉，直接發錢會讓人聯想是不是買票？

陳文昌議員也質疑，直接給錢失去防疫意義，無法達到政策目的，縣府應直接發試劑，才能達到政策要求，撒錢過於粗糙，便宜行事不負責任，根本只是要攏絡人心的選舉操作，如果真要照顧弱勢，街友、獨居老人、抵抗力較弱的65歲老人，應該都要比照發放。

縣議員林麗批發500元是浪費公帑，弱勢戶都有身份註記，衛生單位可以直接發給試劑，還可以教他們怎麼操作，如果縣府有心，應該是在便民不是擾民，才是真正落實照顧縣民。

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，許多人收到500元，還以為是詐騙集團的錢，縣府之前說要疫苗採購，快篩試劑也可專案申請發給弱勢戶，美意才100分，如果要弱勢戶去買，機率應該很低。

國民黨議員莊淑如、林岳賢都肯定縣府美意，莊說，要直接發試劑，也要中央有足夠試劑可以發，現在大家都在搶，是中央的問題，而且就算發試劑，難道可以保證不會有人拿去賣嗎？

林岳賢指出，縣府的好意硬被扭曲，發500元要不要買是他們的事，快篩試劑是中央控管，縣府也買不到是要怎麼分配，怎麼可以怪縣府。縣議員楊弘旻強調，縣府絕對是美意，中央把試劑都直接給藥房，量都不夠，民進黨罵縣府，根本是打臉中央。

縣府社會處長林蒼蔡說，疫情升溫，弱勢戶生活困苦，要再拿錢買試劑很難，才會想補助給民眾，要直接發試劑，量那麼大縣府也買不到，民眾直接排隊還比較有機會買到，至於要擴大到獨居、街友或65歲以上老人，這部分須縣長裁示，他沒辦法回答。

縣府社會處長林蒼蔡說，直接發試劑的量太大，縣府也買不到，會加強宣導請民眾購買。 （記者游明金攝）

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