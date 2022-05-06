記錄台灣人權與政治受難者故事 彭明敏基金會啟動系列座談

彭明敏文教基金會將紀錄台灣政治受難者與人權等故事，啟動系列座談。圖為已故的前總統府資政彭明敏。（資料照）

2022/05/06 10:52

〔記者李欣芳／台北報導〕台獨運動先驅、前總統府資政彭明敏在4月8日辭世，繼續運作的彭明敏文教基金會將記錄台灣早年政治受難者與人權等故事，啟動系列座談，基金會明天將發表「覺醒的硬頸時代-魏廷朝的故事」影片並舉辦座談會，期望透過新媒體傳播的功效，開啟為政治受難者記錄生平、傳頌故事的風潮。

彭明敏基金會指出，推動台灣民主正常化，需要落實轉型正義，轉型正義的基礎在於政治受難者得到應有的平反，只是時間永遠不等人，許多遭受威權壓迫的人們已漸凋零，身為民主果實受益者的後起之輩實有責任為他們伸張，無論是正義也好，抑或記錄生平也好。

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基金會表示，1997年同為政治受難者的魏廷朝率先撰寫「台灣人權報告書」一書，期望台灣後生記取教訓，告別人權迫害。無奈「大魏」英年早逝，來不及親眼見證政黨輪替即溘然而逝，留下未完待續的人權報告書，急需被承接增補，基於此，彭明敏基金會願盡拋磚引玉之責，製作「覺醒的硬頸時代-魏廷朝的故事」影片，期望透過新媒體傳播之效，開啟為政治受難者紀錄生平、傳頌故事的風潮，透過影像填補「台灣人權報告書」尚未完成的部分。

明天下午2時，基金會將在台灣國際會館舉行「覺醒的硬頸時代-魏廷朝的故事」影片放映座談會，有關座談會的主題為「從1964年台灣自救宣言看台灣今日民主」，由台派學者李筱峰主持並擔任引言人，彭明敏基金會董事長、 魏廷朝遺孀張慶惠也將與會致詞。目前並規畫本月29日有第二場的影片放映座談會。

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