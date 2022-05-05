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    「戴好口罩」4度閃過染疫危機 議員封柯文哲「九命怪貓」

    針對本土疫情升溫，民進黨議員洪健益質詢時嘲諷柯文哲是「台灣神童」、「九命怪貓」，柯強調自己都有戴好口罩。（記者廖振輝攝）

    針對本土疫情升溫，民進黨議員洪健益質詢時嘲諷柯文哲是「台灣神童」、「九命怪貓」，柯強調自己都有戴好口罩。（記者廖振輝攝）

    2022/05/05 12:06

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲上月陸續接觸確診外賓、確診議員、與確診官員開會、確診隨扈同車，但均未被傳染，令台北市議員洪健益封為「九命怪貓」，要求柯分享防疫「撇步」；柯文哲表示，都把口罩戴好，尤其鼻梁處壓條要壓緊，但若稍有不慎仍還是可能染疫。

    柯文哲上月先是與確診外賓於密閉空間開會超過1小時，而被匡列隔離，隨後又與確診議員侯漢廷同室開會、市場處確診處長開會、與確診的貼身隨扈同車，但幸均有驚無險未染疫。

    柯文哲今赴北市議會進行專案報告與備詢時，因連連閃過染疫危機，被洪健益封為「九命怪貓」；柯表示，因都有確實帶好口罩，尤其鼻梁壓條處都有壓緊，須封住此處，但是否就能成為「九命怪貓」不會染疫，柯仍重申，稍有不慎還是會確診。

    而對於柯文哲近期頻頻預言疫情趨勢，洪健益再加封柯為「台灣神童」，要求再預言後續疫情發展；柯文哲表示，估計至5月8日後便會超過PCR量能，屆時確診數就無意義，到時才是防疫最困難時候，只能純粹憑直覺決策。

    而日前北市衛生局長黃世傑坦言北市醫療量能癱掉，柯文哲今解釋，因北市各醫院目前住院病患有1/3不是台北市民，還須支援北北基桃等地民眾；此外，北市府也會持續精進車來速篩檢動線問題，副市長黃珊補充，至今早便順暢許多，預約民眾約10分鐘就可通過篩檢。

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