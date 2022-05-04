吳斯懷稱俄烏戰爭不應單押一邊 林俊憲：國民黨單押中國？

國民黨立委吳斯懷今於立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮時，稱政府在俄烏衝突中不應該「單押一邊」。（資料照）

2022/05/04 20:54

〔記者謝君臨／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事已持續兩個多月。國民黨立委吳斯懷今於立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮時，稱政府在俄烏衝突中不應該「單押一邊」。對此，民進黨立委林俊憲批評，會說這種話，已經不是國際外交見識不足的問題，而是最基本的道德良知問題；並指台灣發生衝突時，國民黨把全部籌碼梭哈在中國身上還比較有可能！

林俊憲表示，繼前幾天吳斯懷要外交部「學學孔子學院」、「不要逢中必反」後，今天又有最新力作，稱政府在俄烏衝突中不應「單押一邊」。這場戰爭發展到現在，究竟誰才是需要負起最大責任的國家？世界早已有定論，就連一向把俄羅斯奉為上國的中國，此時都不敢明白支持俄羅斯。戰爭每持續一天，烏克蘭人民的生命就持續消逝，怎麼會把人命當籌碼，還可以選擇要押哪一邊？

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林俊憲強調，台灣會如此支持烏克蘭不是沒有原因的，因為在烏克蘭身上，我們看到了未來自己可能的樣子，屆時台灣一定也希望所有國際夥伴的支援，就如同那句名言所說的，「此時不幫烏克蘭說話，往後也不會有人幫我們說話了」台灣支持烏克蘭，不只是情感，更是理性的判斷。

林俊憲指出，「兩面押寶」一直是國民黨對外交的最高指導原則，這套作法在和平時期或許管用，但是真正面臨威脅時，同時押敵人、盟友兩邊，這叫做「雙面間諜」。況且從國民黨近年越來越親中疑美的表現來看，台灣發生衝突時，國民黨把全部籌碼梭哈在中國身上還比較有可能！

民進黨立委林俊憲。（資料照）

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