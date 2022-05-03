強調不會「因人廢言」 王世堅認為柯文哲防疫3點「做得對」

王世堅（左）調閱資料發現，北市口服藥不到2千份。（圖擷自北市議會直播）

2022/05/03 17:05

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續升溫，台北市今新增4806例本土病例，北市議員王世堅說，台北市長柯文哲在疫情中有3點做得正確，分別是快篩陽性再PCR；輕重症先給藥物；讓大型旅館作為集中檢疫所。

王世堅今天在台北市議會警政衛生部門質詢上表示，柯文哲雖然有很多不乖的地方，且他過去也對柯很嚴苛，但王強調自己不會「因人廢言」，他認為柯文哲在疫情中有3點做得正確，包括快篩陽性再PCR；輕重症一律先給3天份的藥物；讓大型旅館作為集中檢疫所，提供給無症狀輕症者，讓醫院量能留給重症者、其他病患。

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不過王世堅調閱資料才發現，北市輝瑞口服藥Paxlovid竟然只有1524人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋Molnupiravir更只有455人份，令王直呼「天啊！」北市累計到5月2日已有近3萬人確診，他也詢問衛生局長黃世傑此藥量是否足夠。黃表示藥量有中央規定，且藥物本身也有副作用，要由適當病人使用，「現在都有藥…」但王聽到質疑「這個叫都有藥？」

王世堅說，現在多數民眾是無症狀、輕中症，國際藥理界認為藥物在輕中症使用最適合，王認為未來新北、中央也會跟進北市適時給藥。王質疑當有3萬例確診，北市手上卻只有不到2000份藥物，「這是夠的嗎？」黃世傑表示，若不夠會與中央講。

王世堅說，這樣重大的醫療資源，若每個醫院只有一丁點，就可能會審慎開藥、甚至「捏著不發」，但重症應該有其他治療法。

黃世傑說，Paxlovid有其他限制、適應症，與可以在第一線使用的克流感不同。黃也認為數量夠，「陳時中說夠！」

王世堅聽到隨後追問黃「你順時中還是逆時中？」黃表示「順時中」，王又問黃「那你就是逆柯P」，但黃強調他也順柯P，陳、柯兩人都為國家疫情努力，王聽了大嘆「沒想到8年下來你政客化了」。

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