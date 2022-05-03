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    國軍軍艦怎麼命名？ 海軍解釋依照這些原則進行

    海軍今日公布10組沱江艦後續艦的艦名參考依據。圖為沱江艦春訓海上操演。（資料照）

    海軍今日公布10組沱江艦後續艦的艦名參考依據。圖為沱江艦春訓海上操演。（資料照）

    2022/05/03 14:16

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍今日公布10組沱江艦後續艦的艦名參據，各界好奇，國軍的軍艦命名原則為何？海軍司令部計畫處處長許志中今日表示，海軍一級艦以縣市、港口、人民或區域名為主，二級艦則取「山」字尾的鄉鎮市區名，三級艦則取河、溪的首字，再冠上「江」字尾。

    我國軍艦命名原則經過數次變革，在第二次世界大戰以後，我國一級艦多有「陽」字，依據此規則命名的艦艇也被通稱為「陽字號」，另外也有部分驅逐艦名包含「太」字，因此被通稱「太字號」。至於原被視為二級艦、排水量低於驅逐艦的巡防艦，名稱則多有「山字」，因此被稱為「山字號」。

    另外，1990年代接裝的巡防艦，則有以中國地名為主，以及中國古代名將為主的方式，例如康定級巡防艦6艘軍艦，即以中國康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德為名；成功級巡防艦8艘軍艦，則以鄭成功、鄭和、戚繼光、岳飛、郭子儀、班超、張騫、田單等為名。

    不過，隨著我國逐漸以台灣人、事、物為命名主軸，加上軍艦噸位與歸類原則不斷演變，軍艦命名規則亦隨之調整，例如美製「紀德級」驅逐艦的命名，後來改為以台灣四大軍港基隆、左營、蘇澳、馬公為依據；我國2018年獲得2艘派里級巡防艦時，雖與「成功級」巡防艦為「姊妹艦」，但以與台灣關聯性較高的將領劉銘傳、丘逢甲為名。

    而以「江」為名的三級艦，則包括龍江、錦江、沱江等三型巡邏艦與巡邏艇，但在籌獲錦江級巡邏艦時，已開始以台灣的地名或溪河為名，例如淡江艦、曾江艦等皆是此例。而「沱江」雖為中國河名，但是以紀念「九二海戰」英勇對抗共軍的名艦「沱江號」驅潛艦為命名依據。

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