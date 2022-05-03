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    柯文哲會晤孫曉雅 交流防疫政策與經濟發展

    台北市長柯文哲（左）昨與美國在台協會處長孫曉雅（右）會面交流。（北市府提供）

    台北市長柯文哲（左）昨與美國在台協會處長孫曉雅（右）會面交流。（北市府提供）

    2022/05/03 14:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨應美國在台協會（AIT）處長孫曉雅之邀，率台北市政府涉外事務總監周台竹、副執行長益子翔等人親拜訪孫曉雅及相關重要主管，針對防疫政策與經濟發展等重要議題深入交換意見，會議歷時1個多小時，柯文哲也期許藉此持續強化雙方連結。

    北市府涉外事務團隊自2020年底發起「北誼之旅」活動，主動拜訪各大外國駐台單位，並透過簡報彙整各局處施政亮點引起許多迴響；周台竹表示，此為重要且創新的城市外交突破嘗試，盼藉由主動接觸、量身打造的商業及文化合作機會，增進北市府與外國駐台單位的互動關係。

    周台竹指出，AIT是北市重要夥伴之一，彼此互動非常緊密，今年北市府便曾邀請AIT參觀台北市緊急應變中心和大數據中心，副市長蔡炳坤上個月則受邀參觀位於松菸的美國創新中心；而2018年AIT總館即將完工時，柯文哲市長就曾受邀參觀，這次能夠再次收到AIT的邀請並由孫曉雅處長親自導覽，再證明雙邊關係友好。

    而柯文哲此次受邀，除與孫曉雅交流防疫政策與經濟發展等重要議題外，也參觀館內建築及藝術品，希望透過深度會談持續強化雙方連結。

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