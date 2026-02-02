清明假期手刀搶票！ 台、金機票5萬座位今天上午9點開放訂位

今年清明節台、金管制航線上午9點開放訂位，預計提供532架次、5萬0048個座位數。（讀者提供）

金門縣政府表示，清明節台、金管制航線今天上午9點開放訂位，預計提供532架次、5萬0048個座位數，提醒有需求的民眾注意。

縣政府表示，清明假期是4月3日（週五）至4月6日（週一）共4天連假，根據民航局規劃，4月2日（週四）至4月7日（週二）的6天為「航空疏運期」，清明連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已規劃加開班機及放大機型因應需求，後續也會視需求狀況適時增班。

縣府提醒，此次清明節連假的尖峰時段是指：「4月2日至4月4日台灣本島出發往離島方向，4月5日至4月7日離島出發往台灣本島方向」這段期間的機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效的利用。

縣府表示，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

金門縣政府表示，清明節台、金管制航線今天上午9點開放訂位。（金門縣政府提供）

