沱江艦後續艦命名出爐 「富江」等10名稱入列

「沱江級巡邏艦」後續艦，海軍上月辦理網路命名及票選活動，圖為沱江艦春訓海上操演。（資料照）

2022/05/03 10:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為迅速強化水面艦戰力，今年至2026年將再籌獲10艘「沱江級巡邏艦」後續艦，海軍上月辦理網路命名及票選活動，今日公布結果。海軍表示，統計最高票前10名，依票選名單順序排列分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入艦艇命名參據。

海軍今日表示，此次命名票選活動自4月13日起至27日止，共計8233位國人共同參與，展現國人對國防事務關心與支持。此外，海軍透由公開抽獎方式，抽出200位參與活動網友，致贈專屬紀念杯或紀念帽，以感謝國人的熱情參與。

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海軍強調，為因應當前區域情勢及敵情威脅，在國防部聯合戰力規劃指導下，海軍積極籌建高效能艦艇，以有效提升國軍整體防衛作戰能力，海軍也將秉持審慎嚴謹的態度執行國艦國造政策，肩負起捍衛海疆安全的重責大任，以不負國人期待。

國軍為因應敵情威脅，原訂2036年才會完成12艘「沱江級」巡邏艦的建造工作，但立法院去年三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，讓全案期程大幅提前10年，目前原型艦「沱江」、首艘後續艦「塔江」已服役，第三、第四艘艦也將於今年下水。

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