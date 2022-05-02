讓政府「為民所需」 總統盃黑客松今起徵件

內政部長徐國勇（左起）、總統府副秘書長李俊俋、政院副院長沈榮津與行政院政務委員唐鳳等人一起宣布總統盃黑客松徵件正式開跑。（記者林正堃攝）

2022/05/02 17:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「2022總統盃黑客松徵件啟動記者會」今日起至6月2日開始徵件，行政院副院長沈榮津、總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員唐鳳、內政部長徐國勇、科技部政務次長林敏聰、中華民國無任所大使陳正然等人今日一同參加記者會，號召全國黑客認領公民心願，提出解方，並由政府落實，共同為永續發展努力。沈榮津表示，此賽事是為提升民間參與，針對政府或社會所遇到的問題，提出自己的想法並許下心願，讓政府所實現的是真正「知民所想、察民所慮、為民所需」。

內政部表示，今年總統盃黑客松公民許願池線上發布影片達2萬5843人次觀看，較去年的9797人次成長2.6倍，募集到318個願望亦為歷年最多，顯示總統盃黑客松落實公民參與的期許已獲民眾支持。本次最受到民眾關心的議題為「永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」及「健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」分別有58個和52個願望為最多，而其中安居樂業（社會面議題）近3年均達4成以上，顯示國人對於安心、安全、安定的居住議題及健康與福祉議題，高度關注與期待。

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沈榮津致詞時指出，為了提升民間參與，總統盃黑客松公民許願池邀請全民，針對年度主題項下之議題許下公民願望，並特別鼓勵「對在地與民眾需求有想法」的基層機關與地方政府公務人員，針對政府或社會所遇到的問題，提出自己的想法並許下心願，這是總統盃黑客松徵件啟動前的重要機制，讓政府所實現的是真正「知民所想、察民所慮、為民所需」。

徐國勇表示，總統盃黑客松自2018年起辦理至今已邁入第5屆，前4屆計有650隊公私部門及跨國組隊提案，共遴選出卓越團隊20隊。並在行政院科技會報辦公室、國發會及相關部會與團隊成員的努力下，有10隊已將提案內容落實應用於政策執行。2022總統盃黑客松許願池318個願望中以「房價、住宅或居住正義」相關議題共35個最多（占11％），其次為「能源、綠能、太陽能或用電」相關議題共24個（占％），顯示公民願望多聚焦於安居議題，此外也相當重視環境永續發展。

內政部表示，總統盃黑客松將於北、中、南、東辦理實體徵件說明會，邀請黑客們從5月2日起至6月2日止踴躍提案參賽，亦期待透過各界黑客以解決社會議題的熱忱與動力，展現黑客精神，帶動身邊更多有志之士一同共襄盛舉，希冀打造一個全民參與的總統盃黑客松。

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