柯建銘：政院版促轉條例 拚5月底完成修法

民進黨團總召柯建銘表示，政院版促轉條例拚5月底完成修法。（資料照）

2022/04/30 15:39

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘今天下午出席促轉會一項活動受訪表示，促轉會將於5月底結束任務，行政院送到立法院的促轉條例修正草案將於下週啟動協商，拚5月底前立院本會期結束完成修法，至少包括攸關業務承接的部分一定會完成。

促轉會今天在喜來登飯店舉行一整天的「真相.傷痕.記憶」促轉會任務成果發表會，柯建銘等人應邀出席。

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柯建銘接受本報訪問時表示，促轉會5月底結束任務，是另一個階段的開始，未來促進轉型正義的工作將移轉到內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接，轉型正義工作不可能中斷、停止。

柯建銘指出，轉型正義工作分為司法不法、行政不法，司法不法部分已經解決，行政不法還有1萬多個案子，包括加害者的識別、真相、究責等到目前都還沒處理，涉及人數太多、困難度高，加上台灣推動轉型正義一開始沒有人事除垢，連真相都沒有查清楚。

他說，轉型正義走到這個階段，對於責任追究的問題，至少應該提出國家體制面的加害者、發動者，把過去威權黨國體制、加害者集體犯罪行為勾勒清楚，包括校園教官、職業學生等等布建系統，讓現在的人能清楚了解。

行政院院會2月通過向立法院提出修正「促進轉型正義條例」明定由行政院設置「推動轉型正義會報」，並由行政院長擔任召集人，同時增訂促轉會解散後，由各有關部會承接應辦理的轉型正義事項，此外，行政院也將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策。

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