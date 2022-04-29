為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    促轉會拋中正紀念堂轉型「民主歷史記憶館」 4組設計圖曝光

    促轉會「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」系列活動開幕記者會。（記者方賓照攝）

    促轉會「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」系列活動開幕記者會。（記者方賓照攝）

    2022/04/29 10:41

    〔記者李欣芳／台北報導〕有關中正紀念堂的轉型引發各界高度關注，行政院促轉會今起一連4天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，公布4組空間專業設計團隊，從不同角度切入所繪製的設計圖，大幅解構宛如皇帝陵寢的威權象徵，轉型的設計圖案曝光，促轉會並拋出中正紀念堂轉型具體構想，主張保留堂體，但堂體轉型為「民主歷史記憶館」，中正紀念堂的蔣介石銅像則應移除。

    促轉會代理主委葉虹靈上午表示，這是促轉會首度提出中正紀念堂的堂體轉型為「民主歷史記憶館」，這個記憶館可銘記從台灣從不民主走到民主的歷史經驗，並且去除威權崇拜的遺跡。

    促轉會建議，民主歷史記憶館中應規畫相關主題的藝術展覽及展示區域，與鄰近的兩廳院藝文性質共容。

    根據提案，共感地景創作公司提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，期望建立首都文化群帶聚落。園區部分置入多座「山」的造景，並引入兒童遊戲場、食農教育場等設施，破除原本單一的軸線，也創造不同尺度的空間關係，讓中正紀念堂園區成為各種可能性「相遇」的群帶聚落。

    尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為設計態度，尺度設計提出中正紀念堂的三個反省：軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省。透過重構園區格局與動線、種植大面積的植被森林、改變銅像擺設方式以及展廳與研究機構的設立，讓中正紀念堂園區成為真正能夠帶來反省的公共空間。

    都市里人規劃設計有限公司提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋、塗「壓」牆等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。

    孫啟榕建築師事務所則以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，也讓中正紀念堂園區成為一個回歸社會與人民的都市空間。

    促轉會拋出中正紀念堂轉型為「民主歷史記憶館」，公布4組空間專業設計團隊設計圖案。（圖取自促轉會臉書）

    促轉會拋出中正紀念堂轉型為「民主歷史記憶館」，公布4組空間專業設計團隊設計圖案。（圖取自促轉會臉書）

    促轉會「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」系列活動開幕記者會。（記者方賓照攝）

    促轉會「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」系列活動開幕記者會。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全國威權象徵處置 促轉會：已移除及同意處置達33.2％
    2022/03/10 10:21

    全國威權象徵處置 促轉會：已移除及同意處置達33.2％
    中正紀念堂轉型未完成 促轉會致歉盼公園還給人民
    2022/02/28 16:55

    中正紀念堂轉型未完成 促轉會致歉盼公園還給人民

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    政院：中正紀念堂等威權象徵處置 將聽取各界意見凝聚共識
    2022/02/25 16:54

    政院：中正紀念堂等威權象徵處置 將聽取各界意見凝聚共識
    蔣介石銅戴上耶誕帽 鐵道部花蓮港出張所「老蔣」銅像保留
    2021/12/26 10:49

    蔣介石銅戴上耶誕帽 鐵道部花蓮港出張所「老蔣」銅像保留

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    拆蔣銅像是必須！ 民團激辯「中正廟」轉型
    2021/12/21 22:04

    拆蔣銅像是必須！ 民團激辯「中正廟」轉型
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播