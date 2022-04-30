促轉會今報告4年成果 鄭竹梅：轉型正義還有漫長的路

促轉會今天向社會報告4年來任務成果，「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕的女兒鄭竹梅強調，促轉會的結束只是一個逗點，轉型正義未來還有漫長的路。（記者李欣芳攝）

2022/04/30 11:09

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會任期即將於今年5月底屆滿，今天上午舉辦「真相．傷痕．記憶──促轉會任務成果發表會」，以3大任務方向「還原歷史真相、平復歷史傷痕、反省歷史記憶」為題，向社會報告促轉會4年來的各項工作成果，及後續轉型正義推動之規劃建議。對於民間人士及團體擔心促轉會即將解散，轉型正義工作將中斷，促轉會代理主委葉虹靈則說，轉型正義法制化等體制內的努力一旦在體制開花結果，轉型正義就不會中斷，將一棒接一棒。

「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕的女兒鄭竹梅致詞時強調，促轉會的結束只是一個逗點，轉型正義才要開始，未來還有漫長的路，也需要年輕世代投入，她期許未來大家一起努力。

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今天的任務成果發表會的開場儀式由在政治案件當事人呂昱及受難者家屬杜銘哲與鄭竹梅的見證下，由葉虹靈率領全體委員，一同將野百合球根種下；寓意種下希望、為未來的轉型正義工程札根，並邀請現場貴賓一同合照。

主題演講中，葉虹靈回顧促轉會被賦予的時代任務，並鳥瞰本會任務推動成果。今天下午的活動結尾將由促轉會全體委員綜合座談，檢討4年推動情形並對下階段工程提出展望與建議。

葉虹靈表示，促轉會將在5月向行政院提出任務總結報告，根據規畫，總結報告分為4部，包括總論；探求歷史真相與責任的開端：壓迫體制及其圖像；促轉會規畫之推動轉型正義方案；「促進轉型正義條例」全文修正案。總結報告並有3冊附錄。

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