6大部會承接促轉會工作 「人權與轉型正義處」下月底前成立

促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會解散後，將由內政部等六個部會承接業務，其中清除威權象徵，將由內政部負責。（記者李欣芳攝）

2022/04/30 12:24

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會任期即將於今年5月底屆滿，為使轉型正義工作不中斷，行政院將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等六大部會承接促轉會的業務，其中有關外界關注兩蔣銅像移除問題，將由內政部主責清除威權象徵。

鑑於促轉會5月30日依法解散，行政院已宣布未來將設立推動轉型正義會報以及人權與轉型正義處，以展開新階段的轉型正義工作，據悉，行政院將新設的人權與轉型正義處，由於相關規程需要調整，預定在5月底前成立。

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任務型機關促轉會於2018年5月31日掛牌成立，根據「促進轉型正義條例」的規定，促轉會任期2年，必要時經行政院長同意可延任，至今已2度延任，將在今年5月底任期屆滿退場。

促轉會今天上午舉辦「真相．傷痕．記憶──促轉會任務成果發表會」，以三大任務方向「還原歷史真相、平復歷史傷痕、反省歷史記憶」為題，向社會報告促轉會四年來的各項工作成果，及後續轉型正義推動之規劃建議。

促轉會代理主委葉虹靈接受本報訪問時說，促轉會解散後，將由內政部等等六個部會承接促轉會的業務，其中清除威權象徵，將由內政部負責。

根據資料，法務部將負責平復國家不法及識別與處置加害者；內政部主責清除威權象徵、辦理被害者權利回復；文化部則承接保存不義遺址、政治檔案研究；衛福部主責照顧療癒政治受難者及家屬之政治暴力創傷；國發會負責促進轉型正義基金之收支、保管及費用、政黨政治檔案審定；教育部則主責轉型正義教育。

有關加害者的識別與處置問題，促轉會發言人陳雨凡上午在促轉會舉辦「從釐清到追究──五二０事件案與加害者處置規畫」座談會時表示，將建議行政院修正促轉條例並訂定專章，處理加害者識別與責任追究等問題。

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