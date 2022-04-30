跟林佳龍「無冰可破」 蔡其昌：兩人關係如「溫開水」很舒服

蔡其昌說他與林佳龍的關係是溫度適中的溫開水，非常舒服。（記者蘇金鳳攝）

2022/04/30 13:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天到前交通部長林佳龍辦公室請益，被外界解讀是「破冰」，蔡其昌受訪時表示「無冰可破」，強調跟林佳龍關係如溫度適中的溫開水，非常舒服；至於林佳龍是否要擔任蔡的競選總部主委，林則表示，蔡其昌還在徵詢中，不管是哪一個角色，都會配合蔡其昌，發揮最大功能。

蔡其昌與林佳龍兩人會談30分鐘後共同受訪，對於有媒體詢問今天是否是破冰之旅，蔡其昌則說，他跟林佳龍沒有派系心結，也無冰可破，兩人過去關係不是冰，或許不會像滾燙的熱水，但溫度適中的溫開水喝起來很舒服。

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蔡其昌指出，林佳龍對外說要當他的強大後盾，是最清楚明白的一句話，位置是什麼對政治人物而言並不重要，但是，林在他未來競選市長及未來當選市長後，絕對是一個很重要的、可以對市政提供很好建議、很好規劃方向的一個人。

蔡其昌表示，他要外界不用替林佳龍擔心，林佳龍是民進黨及台灣的資產，對台灣要做的事還很多，以林佳龍對市政的嫻熟，可以幫他很多事。

林佳龍則強調，他一定會參與蔡其昌的競選團隊，因為蔡其昌要花二週時間去徵詢各方意見，不管未來他是哪一個角色，他會對競選團隊甚至執政團隊發揮最大的作用，他一定是以提名的候選人為主，他今天講出會作為蔡的最大後盾，一切配合蔡其昌的規劃，因為還有時間，他鼓勵蔡應廣泛聽各界的意見，再來組成勝選團隊。

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