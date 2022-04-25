批捷運藍線「倒退嚕」 蔡其昌：向林佳龍請益 復活台中重大建設

蔡其昌批捷運藍線「倒退嚕」，將儘快要跟林佳龍請益，讓台中重大建設復活。（記者歐素美攝）

2022/04/25 13:10

〔記者歐素美／台中報導〕蔡其昌昨獲民進黨徵召將參選台中市長，針對之前黨內立委何欣純有意參選市長，如何整內黨內資源？蔡其昌表示，沒有問題，他昨天已與何欣純及林佳龍通電話，何欣純允諾將加入其競選團隊，他也會儘快向林佳龍請益，因林在台中市長內任規劃很多重大建設，交給盧市長後，捷運藍線卻「倒退嚕」，未來將針對市政大建設跟林前市長請益，讓重大建設復活，讓這個城市可以快速發展。

蔡其昌昨獲民進黨徵召參選台中市長，前台中市長林佳龍即在臉書為其加油，蔡其昌對此表示，「非常感謝」！他說，昨天獲徵召後即與林佳龍通電話，表明周三之後會儘速安排跟林見面，林也表示會全力支持。

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蔡其昌說，林佳龍當過市長，特別是任內規劃過許多大的建設，例如台中環線，胡市長時代叫做「台中環線」，林市長時代叫做「山手線」，盧市長時代就叫「沒有半條線」，對原來的縣區很傷，環線的組成，把台鐵雙軌高架捷運化，這是對原來的縣區避免邊緣化非常重要的一個交通建設，但很可惜盧市長不願意做，再三的推拖。

蔡其昌指出，他當立委時建議胡市長做的山海環線，林市長時代稱為山手線，應該讓它持續完成，這才能讓原縣區與市縫合，避免原縣區邊緣化，這些重大的建設，我們可以多多來請益林市長，因為林當時任內規了很多重大建設，交給盧市長後有些不但被取消了，有些做了但速度很慢，有些甚至「倒退嚕」，「像捷運藍線，我就認為那是倒退嚕，所以我們會跟林市長請益，當時我也參與很多，特別是重大的交通建設，這個城市未來十年要轉骨，重大的城市發展建設，當時我當副院長跟林市長一起參與很多規劃，這個應該讓它復活，讓這個城市可以快速發展，未來會針對市政重大建設跟林前市長請益」。

媒體詢問之前立委何欣純也大動作宣布爭取參選台中市長，未來將如何統合黨內的資源？蔡其昌表示，「沒有問題！了解台中政情的人都知道，台中市每一個立委跟我都私交都非常好，包括何欣純委員，所以我們在選對會徵召我之後，我也跟何委員連絡，接下來整個選舉隊的組成，何委員一定會參加競選團隊，一起贏回台中，一起為市民朋友努力，這個沒有任何一點點的問題。

蔡其昌說，週三中執會完成徵召程序之後，他就會儘將選務的架構做一個清楚的分工，馬上各就各位，他備戰已久，等徵召程序完成就可以立即進入狀況，他能當副院長，台中市六席立委都是基本的支持者，強調整合完全沒有問題，全部都已經各就各位。

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