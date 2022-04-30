600噸安平艦5月首度試射雄二飛彈 驗證海軍海巡聯合反制戰力

600噸的海巡安平艦將在今年5月中下旬配合海軍實彈操演，裝載雄風反艦飛彈丶鎮海火箭彈進行實彈射擊，具體驗證在「平戰轉換」下，海軍與海巡艦艇的戰力整合，以有效反制共軍威脅。（資料照）

2022/04/30 10:49

〔記者羅添斌／台北報導〕繼今年3月參與海軍「海強操演」後，600噸的海巡安平艦將在今年5月中下旬配合海軍實彈操演，裝載雄風反艦飛彈丶鎮海火箭彈進行實彈射擊，具體驗證在「平戰轉換」下，海軍與海巡艦艇的戰力整合，以有效反制共軍威脅。

根據海軍發佈的射擊通報顯示，海軍已在蘭嶼丶綠島間海域，劃設兩處操演警戒區域，並且標註靶船的位置，軍方相關人士說，由於演習警戒不算太大，研判此次實施射擊的飛彈彈種，應是雄二次音速反艦飛彈。

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安平艦為600噸級海巡艦，採用海軍600噸高效能艦艇的設計，標準排水量其實達到700噸，艦上配備一組鎮海火箭彈系統，同時預留反艦飛彈發射箱的空間及管線，可裝載4座4聯裝的雄二或雄三反艦飛彈，數量達到16枚，戰時可立即加裝雄風系列的反艦飛彈，由海軍派出一組飛彈操作軍官士官登艦執行任務。

據指出，現役雄二BLK 2型飛彈最大射程可達150公里，雖然是次音速，但具有靈活多變的性能，軍方內部傳出雄二反艦飛彈也有增程型彈種，射程最大可達250公里，但至今並未正式曝光。

軍方人士說，經過多次驗證，我國雄二飛彈與雄三飛彈的作戰運用，可採STOT（多彈或不同彈種）／DTOT（飽和攻擊）模式執行攻擊任務，已可達到異地發射丶同時命中，以及先後發射丶同時彈著的作戰模式，讓敵方大型船艦難以防守。

現役的雄二BLK 2型飛彈。（圖：取自中科院影片）。

根據海軍發佈的射擊通報顯示，海軍已在蘭嶼丶綠島間海域，劃設兩處操演警戒區域，並且標註靶船的位置。（圖：取自政府單位射擊通報）

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