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    國民黨籲蔡英文「掃毒從自家做起」

    雲林縣議員顏旭懋涉及毒品走私並疑似為背後重要金主，遭檢方起訴求處無期徒刑。（資料照）

    雲林縣議員顏旭懋涉及毒品走私並疑似為背後重要金主，遭檢方起訴求處無期徒刑。（資料照）

    2022/04/29 21:13

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚指出，民進黨雲林縣議員顏旭懋涉及毒品走私並疑似為背後重要金主，遭檢方起訴求處無期徒刑，曾在臉書宣示「反毒是政府的第一要務」，身為民進黨主席的蔡英文總統，如今卻連自家議員都擔任起販毒的重要金主，反毒宣示完全破功，民進黨及蔡英文應該儘速出面向國人道歉負責！

    國民黨表示，從民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒，到顏旭懋擔任販毒首腦，民進黨內的販毒事件一再爆發，危害台灣社會甚深，呼籲蔡英文「掃毒從自家黨員做起」，先清除民進黨內部的毒犯。

    國民黨指出，從檢方起訴書內容看來，身為議員的顏旭懋不僅組織販毒集團，更擔任首腦，且已經有一段時間，遭查獲前交付前金高達1700萬元，犯罪所得高達3億7500萬，令人質疑一位基層議員能有如此雄厚的財力，民進黨對此毫不懷疑？居然可以長期縱容，而當顏旭懋販毒案情曝光後，民進黨雲林縣黨部居然僅發聲明說會最快時間開除黨籍，請問民進黨「你們還在等什麼？」

    國民黨並表示，顏旭懋對民進黨的「貢獻」頗多，2011年曾打造「全國最大快樂豬撲滿」，捐款給蔡英文選總統，此外，顏旭懋在雲林縣從政多年，一路以來與民進黨立委劉建國、蘇治芬關係匪淺，縱橫雲林政壇，劉建國更曾在臉書上PO出照片，認證顏旭懋是他的「好央甲」團隊，身為蔡英文徵召的的雲林縣長參選人，劉建國必須立刻對外說明他與顏旭懋的關係，對顏旭懋走私安非他命毒品一事表態。

    國民黨指出，顏旭懋過去前科累累，除了走私毒品，也曾因為社會暴力與對妻子家暴的案件躍上媒體版面，根據媒體報導，家暴事件當中，不僅毆打懷孕中的妻子和親友，甚至砸車，但仍被劉建國、蘇治芬視為親信，穩坐民進黨議員位置，甚至仍被提名出戰議員選舉，若不是這次遭到檢調查獲判刑，不知道這種完全失格的民進黨籍政治人物，還要在雲林呼風喚雨多久。

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