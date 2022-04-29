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    首頁　>　政治

    考慮參選高雄市長 張亞中曝2前提

    張亞中表示，目前為止，無論黨中央或高雄市黨部，都未有人與他接觸，但黨中央應該知道地方民眾的意願，現在高雄市已出現布條，表達希望他參選高雄市長。（資料照）

    張亞中表示，目前為止，無論黨中央或高雄市黨部，都未有人與他接觸，但黨中央應該知道地方民眾的意願，現在高雄市已出現布條，表達希望他參選高雄市長。（資料照）

    2022/04/29 09:02

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長黃健庭昨日受訪時指稱，孫文學校總校長張亞中有表達參選高雄市長的意願，張亞中今日上午接受廣播節目專訪時指出，到目前為止，無論黨中央或高雄市黨部，都從未有人與他接觸，但黨中央應該知道地方民眾的意願，現在高雄市已出現布條，表達希望他參選高雄市長。

    張亞中還說，如果國民黨在高雄市有好的在地人選，他非常願意幫忙站台，如果最後沒有適當人選，而且高雄市民歡喜他到當地選舉，他才會考慮，而且會先南下與高雄市議員舉辦座談。

    張亞中指出，黨員對國民黨一直非常焦慮，去年9月黨主席選舉結束後，他號召黨員入黨，很多群眾勸他參選台北市、桃園市、新竹市長，還有人建議參選高雄市長，大家說他在高雄市，黨主席選舉只輸朱立倫幾百票，大家對他的期望很高，今年3月底他到高雄市，一些工商界大老希望他到高雄市，大家盛情難卻，但他認為，高雄市長應該是由高雄市民來參選，如果真的沒有人有願意，高雄市民也歡迎他，他才會認真考慮參選。

    他還說，高雄市要變天的可能性非常低，一定要能做一些事情，他才會去選，過去很多「個性藍」是含淚、含恨投票，如今乾脆就不投票了，未來的高雄市長人選應該能讓「個性藍」願意出來投票，拉抬市議員選情，引起風潮，對民進黨產生壓力，讓國民黨在台北市、桃園市比較好選，產生牽制效果。

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