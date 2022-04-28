空氣沒改善就「再換市長」！蔡其昌：盧秀燕才是中火真門神

民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌（中），今天批評盧秀燕市長阻撓中火燃煤機組轉燃氣，才是中火的真門神。 （記者陳建志攝）

2022/04/28 20:47

〔記者陳建志／台中報導〕立法院副院長蔡其昌獲民進黨徵召參選台中市長，卻被部分藍營人士稱是「中火門神」，蔡其昌今天（28日）反擊，他帶頭在立法院通過主決議，要求中火所有燃煤機組通通退場，立刻改成燃氣，且最後一部機組要提早10年，連台電都認為太嚴格，反觀現任市長盧秀燕阻擋燃氣機組建照，害台中人多吸了一年多的碳，盧秀燕才真的是中火的「門神」。

蔡其昌說，他在立法院提案並通過主決議，要求中火讓所有燃煤機組通通退場，立刻改成燃氣，而且最後一部機組要提早10年，這等於「把台電喉嚨都掐住了」，台電為此還找他協商，認為這樣的主決議太嚴格，希望能放寬，但他認為，為了台中市民呼吸的空氣品質不能妥協，因此最後通過他所提的主決議。

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蔡其昌說，不過很可惜，就當中火要依據此決議興建燃氣電廠時，盧秀燕卻以燃氣機組的建照發放卡了1年多，等於讓中火的燃煤多燒了1年多，也讓台中市民多吸了1年多的碳，因此依照此邏輯，盧秀燕一直阻撓他所提的以氣換煤，才是中火的門神、中火的代言人。

蔡其昌說，市長應該了解造成空氣不好的原因，並對症下藥，這樣才能真正解決空污問題，他是在立法院公開透過主決議，要求中火做到「以氣換煤」，這些文件大家都可以去查，他強調，這幾年「市長換了」，空氣並沒有更好，既然這樣那只有「再換市長」。

市府：盧秀燕上任3年空污改善明顯

對此，台中市政府表示，空品是全方位管制，積極加強三大污染源源頭管理，3年來展現成效，相較過去第一季中南部地區空品往往高於20微克，台中今年1月1日至3月底，PM2.5平均值僅17.3微克，不只低於全國平均18.1微克，更創下空污季歷史新低；同時，也較去年同期26.3微克降低9微克，改善率34.2%，改善率全國第二。

另外，根據行政院環保署數據顯示，空品不良日數比例方面，台中市已連續三年低於全國平均值，去年台中市空品不良比例9.2%，空品不良日改善優於全國平均值9.8%；市長盧秀燕上任三年來全力管制空污排放，改善效果明顯，108至110年空品不良平均比例9.9%，較104至107年空品不良平均比例19.7%，大幅減少5成。

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