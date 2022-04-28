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    北捷公關費年花千萬不給細目 王世堅1句話酸爆董座李文宗

    台北市議員王世堅（左）質詢指出，台北捷運公司董事長李文宗上任第一年就花1167萬元公關費，增加400多萬元。（翻攝台北市議會網站）

    台北市議員王世堅（左）質詢指出，台北捷運公司董事長李文宗上任第一年就花1167萬元公關費，增加400多萬元。（翻攝台北市議會網站）

    2022/04/28 19:57

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員王世堅今天下午在議會交通部門質詢揭露，台北捷運公司董事長李文宗2019年上任後，北捷每年公關費都在增加，一年近1200萬元，細目卻不交出來。備詢的李文宗說，公關費8成用在員工婚喪喜慶，他不清楚，最後主席李明賢裁示，要求北捷彙整提供給議員。

    王世堅指出，他調閱資料發現，北捷董事長一年公關費40萬，驚覺李文宗是奇才，花不多，但資料顯示，北捷公司公關費年年在增加，市長柯文哲力行簡約，2016年公關費740萬元，但李文宗上任第一年就花1167萬元，增加400多萬元公關費。

    王世堅說，北捷提供公關費資料僅列出饗宴、禮品、賀奠儀及犒賞員工等粗略項目，細項花多少錢、買給誰等等，都沒提供，而北捷公司最大客戶就是市民，根本不用公關花錢請吃飯送禮，他搞不懂怎麼花這麼多？他要求明細、北捷推託說於法無據等等，帳目就是不交出來。

    李文宗則說，詳細內容要問經理部門，他沒有參與，公關費80％是用在員工婚喪喜慶。但王世堅指出，李文宗還沒上任時，2016年禮品費約77萬多元，但李文宗上任之後，2021年禮品費增到176萬元，增加100萬元禮品費，令人不解，但北捷不交細目，王世堅氣得說，細目能證明李文宗的大公無私與清白。

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