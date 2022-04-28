林姿妙宣布參選連任 涉貪哽咽喊冤：受很多委屈

對於涉弊案，宜蘭縣長林姿妙哽咽，表示受很多委屈。（記者蔡昀容攝）

2022/04/28 12:10

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕捲入弊案風暴的宜蘭縣長林姿妙，昨天受國民黨提名爭取連任，今天在宜蘭舉辦參選連任記者會，多名鄉鎮市長、縣議員及黨公職出面力挺，包含宜蘭縣議長張建榮、副議長陳漢鍾、羅東鎮長吳秋齡、前縣長呂國華等，齊喊「勇敢起飛，敬好宜蘭！」林姿妙致詞時一度哽咽道，這段時間受很多委屈、很冤枉，做得這麼好，卻遭政治迫害和欺壓，強調做人清白，她會繼續奮戰。

宜蘭縣政府涉貪弊案，林姿妙受檢方傳喚調查三次，其中一次80萬元交保，引起輿論譁然。對此，林姿妙會前表示，她簡單做人，認真做事，「我們清清白白，沒有做壞事」，並直指此事是「選舉奧步」。

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國民黨宜蘭縣黨部主委、宜蘭縣議會議長張建榮說，民進黨批她貪污，人在做天在看，民進黨這般政治迫害，實在沒天良，他保證林姿妙絕對沒有貪污，連任縣長絕對能做很好。

縣議員莊淑如、楊弘旻、黃建勇、林岳賢、黃琤婷等，對於林姿妙涉貪案件喊冤，認為這是民進黨干擾選舉的手段，是抹黑，是司法和政治迫害。

林姿妙致詞談及涉貪案，一度哽咽，她說，這段時間，受到很多委屈，很冤枉，做得這麼好，這麼打拚，為什麼（民進黨）要政治迫害、欺壓，呼籲大家團結一致，繼續推行建設。

宜蘭縣議長張建榮（前排右）、前宜蘭縣長呂國華（前排左）為宜蘭縣長林姿妙（前排中）站台。（記者蔡昀容攝）

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