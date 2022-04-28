為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    媒體稱美議員團強銷波音787 陳明通：嚴重懷疑這是認知作戰

    媒體稱美國議員團來台目的，為強銷24架波音787客機，國安局長陳明通指出，議員團離台多日後，媒體今天突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。（記者塗建榮攝）

    媒體稱美國議員團來台目的，為強銷24架波音787客機，國安局長陳明通指出，議員團離台多日後，媒體今天突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。（記者塗建榮攝）

    2022/04/28 12:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國參議院重量級參議員葛瑞姆等人於4月中率團訪台，《聯合報》今稱議員團來台目的，為強銷24架波音787客機；針對媒體報導，國安局長陳明通今在立院指出，議員團離台多日後，媒體今天突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。

    立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會副主委李麗珍報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。陳明通在會議開始前被媒體問到美國訪團強推787客機一事，陳表示沒有評論。

    國民黨立委廖婉汝質詢時，再度引用媒體報導詢問此事；陳明通說，今天有這個報導，他懷疑這是不是認知作戰，並強調國安局每一天都在對抗認知作戰，而1949年以來，台灣跟美國在安全與許多議題是「相互相挺」，才有（台灣）今天在這裡，而每一個國家都會追求其國家利益，而台灣國家利益與美國國家利益高度重疊，所以會相挺。

    民進黨立委王定宇質詢時問陳明通，「怎麼看醜化台美關係」，指出特定媒體總是在美國政要訪台時，都說訪團帶有商業目的，來賣東西、帶有商業利益；陳明通表示，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」，尤其訪團來這麼多天以後，今天報紙突然報導這個。

    王定宇說，就像如果他到日本、加拿大參訪，見到當地政府也會順便推銷選區的關廟麵、關廟鳳梨等，難道當地媒體會說「台灣國會議員到加拿大、日本強推鳳梨」，大的宗旨去扭曲小的點。

    陳明通說，這是認知作戰慣用手法。王定宇追問，認知作戰有無協作者；陳說，在地協力者是一定有的；王表示，台灣有特定媒體集團，每年都要去中國見一次中國全國政協主席汪洋，如果有受命，現在法律有無規範。

    陳明通說，他擔任陸委會主委，基本上兩岸交流還是政策，如果接受境外敵對勢力指示，那就是「國安法」論處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美議員盼台採購24架波音787 華航：相關購機計劃尚未定案
    2022/04/28 10:39

    美議員盼台採購24架波音787 華航：相關購機計劃尚未定案
    媒體稱美強銷24架波音787 府方駁斥：對台美關係毫無幫助
    2022/04/28 10:30

    媒體稱美強銷24架波音787 府方駁斥：對台美關係毫無幫助

    糖尿病年輕化！名主持人降血糖有撇歩
    北京所謂解決台灣問題是「陽謀」 陳明通：各種想定捍衛國土
    2022/04/28 09:45

    北京所謂解決台灣問題是「陽謀」 陳明通：各種想定捍衛國土
    點名駁斥學者投書 外交部提醒注意中國認知作戰
    2022/04/18 19:47

    點名駁斥學者投書 外交部提醒注意中國認知作戰

    「誠實服務」助攻Q1業績大增47%
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播