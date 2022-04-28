媒體稱美議員團強銷波音787 陳明通：嚴重懷疑這是認知作戰

媒體稱美國議員團來台目的，為強銷24架波音787客機，國安局長陳明通指出，議員團離台多日後，媒體今天突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。（記者塗建榮攝）

2022/04/28 12:00

〔記者吳書緯／台北報導〕美國參議院重量級參議員葛瑞姆等人於4月中率團訪台，《聯合報》今稱議員團來台目的，為強銷24架波音787客機；針對媒體報導，國安局長陳明通今在立院指出，議員團離台多日後，媒體今天突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會副主委李麗珍報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。陳明通在會議開始前被媒體問到美國訪團強推787客機一事，陳表示沒有評論。

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國民黨立委廖婉汝質詢時，再度引用媒體報導詢問此事；陳明通說，今天有這個報導，他懷疑這是不是認知作戰，並強調國安局每一天都在對抗認知作戰，而1949年以來，台灣跟美國在安全與許多議題是「相互相挺」，才有（台灣）今天在這裡，而每一個國家都會追求其國家利益，而台灣國家利益與美國國家利益高度重疊，所以會相挺。

民進黨立委王定宇質詢時問陳明通，「怎麼看醜化台美關係」，指出特定媒體總是在美國政要訪台時，都說訪團帶有商業目的，來賣東西、帶有商業利益；陳明通表示，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」，尤其訪團來這麼多天以後，今天報紙突然報導這個。

王定宇說，就像如果他到日本、加拿大參訪，見到當地政府也會順便推銷選區的關廟麵、關廟鳳梨等，難道當地媒體會說「台灣國會議員到加拿大、日本強推鳳梨」，大的宗旨去扭曲小的點。

陳明通說，這是認知作戰慣用手法。王定宇追問，認知作戰有無協作者；陳說，在地協力者是一定有的；王表示，台灣有特定媒體集團，每年都要去中國見一次中國全國政協主席汪洋，如果有受命，現在法律有無規範。

陳明通說，他擔任陸委會主委，基本上兩岸交流還是政策，如果接受境外敵對勢力指示，那就是「國安法」論處。

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