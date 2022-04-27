立院民主議政園區蔣銅像 終於要拆遷了

立法院民主議政園區的蔣介石銅像，目前仍矗立於園區內。（翻攝自立法院議政博物館官網）

2022/04/27 20:47

〔記者吳書緯／台北報導〕前身為台灣省議會的立法院民主議政園區，有一座蔣介石銅像尚未被處置，過去曾被促轉會批評仍存有威權象徵；據了解，台中市政府已同意立法院所提出的銅像拆除及遷移計畫，將待收受銅像單位桃園市政府確定移置場地後，再行拆除遷移；對此，立法院中部辦公室今證實此事。

立法院明將在民主議政園區舉辦「舊金山和約生效70週年特展開幕儀式」，副總統賴清德、立法院長游錫堃等人皆將出席與會；而聳立在議政園區中心位置的蔣介石銅像，也終於傳出要被拆除的消息。

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促轉會曾在2021年9月行文立法院妥善處理威權象徵（蔣介石銅像）；游錫堃去年9月接受本報專訪時透露，由於促轉會與台中市文化資產處正在溝通，有結果後，立法院將會做適當處理。

據了解，立法院向台中市政府提出蔣介石銅像拆除與遷移計畫，經過台中市政府「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」審核，經過立院再度補充拆除拆除理由與施工方法後，終於獲得審議委員超過二分之一以上支持，同意拆除。

為此，據指出，立法院透過促轉會轉介，將由桃園市提供蔣介石銅像安置地點，但因為原先安置地點「客滿」，所以必須等桃園市政府風景管理局確認好場地後，才能一次將蔣介石銅像拆除、遷移完成。

本報今求證管理立法院民主議政園區的立法院中部辦公室此事，中部辦公室證實「確有此事」，並表示由於希望能拆除、遷移一次到位，因此將會等桃園市政府找好安置銅像場地後，再進行拆遷。

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