遭楊寶楨酸「有黨證免隔離」 簡舒培怒：都解隔還沒撤文

民進黨台北市議員簡舒培（右）日前居家隔離，但台灣民眾黨發言人楊寶楨卻在臉書發文質疑兩人「有黨證，免隔離？」簡痛批楊散播不實訊息。（圖擷自台北市議會直播）

2022/04/27 19:26

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培、社會民主黨台北市議員苗博雅日前居家隔離，但台灣民眾黨發言人楊寶楨卻在臉書發文質疑兩人「有黨證，免隔離？」簡舒培今痛批楊散播不實訊息，質疑民眾黨發言人是在羞辱北市防人員，要求台北市長、民眾黨主席柯文哲請楊撤文，否則要請警察局偵辦。柯文哲表示，回去會處理。

楊寶楨4月21日在臉書發文，指簡舒培、苗博雅曾參加先前爆出確診的媒體人周玉蔻主持之電視政論節目約2小時，且全程都沒有戴口罩，質疑兩人不需隔離，更寫出「綠能，你不能。有黨證，免隔離？」大酸。不過簡舒培、苗博雅事後都有遭匡列，進行居家隔離。

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簡舒培今天在台北市議會質詢時指出，她都已經解除居家隔離，楊寶楨的發文仍未撤掉，並詢問柯文哲，「她（楊）在羞辱我們防疫人員，該不該撤掉？」柯聽到先是辯解之前沒有時間聯繫楊，會去問她看看。但簡舒培仍追問，柯文哲隨後表示，北市防疫標準都是一致，就連他唱一首歌都被罰3000元，會向楊表示發文不對要撤掉，他也認為發文不妥，「你們（簡舒培、苗博雅）有隔離」。

簡舒培也說，若楊寶楨在今天晚上12點沒有撤掉發文，明顯違反傳染病防治法的散播傳染病流行疫情謠言或不實訊息，希望正式由台北市警察局來偵辦，也要請柯文哲將楊寶楨移送法辦。柯聽到急忙表示，回去會處理。

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