為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日本自民黨青年局長下週率團訪台 將赴五指山弔唁李登輝

    圖為今年1月，日本自民黨青年局長小倉將信（左三）率團拜訪駐日代表處，與駐日代表謝長廷（右三）合影。（資料照）

    圖為今年1月，日本自民黨青年局長小倉將信（左三）率團拜訪駐日代表處，與駐日代表謝長廷（右三）合影。（資料照）

    2022/04/27 16:04

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，日本眾議員、自民黨青年局局長小倉將信下周二將率團訪台，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團並規劃赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

    日本自民黨青年局訂於5月3日至7日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長小倉將信擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和、眾議員鈴木隼人、眾議員山口晉、眾議員西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人。

    外交部今發布新聞稿表達誠摯歡迎，並強調在複雜多變的國際局勢下，日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼，相信定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

    外交部說明，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

    外交部說，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。小倉將信去年9月接任局長以來，曾視訊出席我國立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾在尼加拉瓜斷交時聲援台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防範台灣有事 日自民黨將提案增加防衛費
    2022/04/07 05:30

    防範台灣有事 日自民黨將提案增加防衛費
    日本執政黨派系洗牌 麻生派4人退出勢力落居第3
    2022/02/25 16:35

    日本執政黨派系洗牌 麻生派4人退出勢力落居第3

    詹惟中登玉山險斷腿 靠一招自救
    防備台海狀況！ 日本自民黨保守派提案增加國防經費
    2022/01/26 20:13

    防備台海狀況！ 日本自民黨保守派提案增加國防經費
    台日執政黨2+2會議12/24召開 將討論福島等5縣食品進口禁令
    2021/12/20 00:14

    台日執政黨2+2會議12/24召開 將討論福島等5縣食品進口禁令

    林鳯營快樂播種計畫 為偏鄉兒童做一件事
    獨家》台日執政黨二次「2+2安全對話」12/24舉行
    2021/12/19 22:57

    獨家》台日執政黨二次「2+2安全對話」12/24舉行
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播