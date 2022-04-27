日本自民黨青年局長下週率團訪台 將赴五指山弔唁李登輝

圖為今年1月，日本自民黨青年局長小倉將信（左三）率團拜訪駐日代表處，與駐日代表謝長廷（右三）合影。（資料照）

2022/04/27 16:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，日本眾議員、自民黨青年局局長小倉將信下周二將率團訪台，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團並規劃赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

日本自民黨青年局訂於5月3日至7日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長小倉將信擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和、眾議員鈴木隼人、眾議員山口晉、眾議員西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人。

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外交部今發布新聞稿表達誠摯歡迎，並強調在複雜多變的國際局勢下，日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼，相信定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

外交部說明，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部說，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。小倉將信去年9月接任局長以來，曾視訊出席我國立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾在尼加拉瓜斷交時聲援台灣。

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