綠黨團縮短質詢給陳其邁時間防疫 藍營：市政不偏廢但會體恤

2022/04/27 14:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今總質詢時，經國民黨議員蔡武宏同意，市長陳其邁臨時向議長曾麗燕請假獲准，趕回市府開防疫會議；綠營指出，黨團已達成縮短質詢時間共識，未來若疫情嚴峻，或許會全採書面質詢，讓市長將較多心力放在防疫。

對於縮短質詢時間、甚至改採書面質詢，民進黨團總召鄭光峰證實，昨天起黨團內部已達成共識，若同一天有兩位議員、各50分鐘的質詢時間，縮短為50分鐘兩人共同質詢，後續如果疫情嚴峻，會考慮透過議長召開黨團協商，本次總質詢改採書面。

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針對民進黨團作法，國民黨團總召童燕珍強調不會跟進，黨團認同防疫很重要，但疫情之外的許多市政建設同樣不能偏廢，也需在議事廳討論與釐清，或許議員個人會視情況、給市長多些體恤，但黨團立場仍會堅守崗位，完成在議會開議的任務。

無黨團結聯盟總召朱信強也說，防疫固然重要，但即使跟疫情有關的措施，也會需要更多討論，無盟可根據實際情況，適度調節質詢時間，但原則上不會放棄質詢、不會只採書面。

高市議會第三屆第七次定期大會，本月25日起進行總質詢，直到5月24日，每天原則上有3位議員質詢、每人50分鐘，市長陳其邁則率一級主管列席備詢，通常議員都愛找市長答詢。

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