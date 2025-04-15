中大生辦罷免連署遭網嗆「借硝化甘油給驚喜」 警方要辦了

中央大學學生辦罷免連署，網友留言想借「硝化甘油想給驚喜」，警方要辦了。（記者李容萍攝）

2025/04/15 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學一群學生本月10日在校園自發舉辦罷免連署行動，但是承辦學生卻驚覺在社群網站Dcard上，有使用者針對活動留言：「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜」。對此，中大校方獲悉後已報警處理，轄區中壢警分局興國派出所受理認為行為人恐涉恐嚇罪，正積極偵辦中，將通知當事人到案說明後依法送辦。

罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora今日表示，此由中大學生自發舉辦的簽署行動，旨在和平、理性地表達公共議題立場，因為硝化甘油為極高敏感性、高危險性的爆炸物，上述借硝化甘油給驚喜的言論極不妥當，已超出言論自由或「開玩笑」的範疇，構成對參與者的公然威脅，令人震驚與憤怒。團隊譴責所有的暴力和威脅行為，她自己作為曾經的太陽花學運一員，全力支持學生參與社會運動的自由。

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中大校方人員回應此事表示，依法令規定，教育應本中立原則，學校場地不得出借政黨從事相關的活動，並應謹守校園中立的態度。該校尊重學生參與公共事務及言論自由的權利，但在不影響到他人、涉及詆毀或影響公共安全的情況下，因疑似有恐嚇留言，校方人員已報警處理，避免不法情事。

中壢警分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若有涉及恐嚇、威脅或影響公共安全之虞，警方將依法偵處，確保社會安定與校園安全。

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