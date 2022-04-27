巴拉圭大使候選人是淡大校友 駐台盼強化經濟與文化關係

巴拉圭當地媒體《國家報》（La Nacion）報導，政府擬任命原駐巴西庫里提巴領事費加洛出任駐台大使。（翻攝自《國家報》）

2022/04/27 13:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南美洲友邦巴拉圭大使離任1年餘，均由代辦代理駐台事務。巴拉圭政府提出新使人選費加洛（Carlos José Fleitas Rodríguez），參議院外委會已同意此人事案，今將由參議院院會審議。費加洛是職業外交官，在巴拉圭歷屆政府中擔任多個職位，也與台灣頗有淵源，曾擔任駐台代辦，並擁有淡江大學社科碩士學位。

國民黨立委溫玉霞今在立法院外交委員會質詢時關切巴拉圭與台灣關係。巴拉圭前任駐台大使柏馬紹在2020年底離任，彬文勇（Carlos Vidal Pintos）代理駐台事務。溫玉霞詢問，為何巴國至今未派新使？

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外交部常次俞大㵢表示，我國和巴拉圭關係穩定，先前巴拉圭本想派一個理想人選，不過任命須經國內同意，巴國目前政治紛爭嚴重，所以擱置。俞大㵢說，現在已有新人選，且已經經過國會外委會同意，預估這幾天即可通過任命。

根據當地媒體《國家報》（La Nación）報導，巴拉圭政府擬任命原駐巴西庫里提巴領事費加洛出任駐台大使。費加洛20日向巴拉圭參議院外交委員會報告他在台灣的工作計畫，包括將加強文化領域和外交關係，也將與工商部合作促進吸引投資，尤其在出口肉品方面，同時也將推動金融和技術合作。外委會已裁定通過其任命。

費加洛畢業於亞松森大學法律和社會科學學院，並擁有阿根廷貝爾格拉諾大學國際關係碩士、亞松森大學高等戰略研究所碩士、台灣淡江大學社會科學碩士等學位。費加洛在巴拉圭政府中也擁有豐富經歷，外交生涯曾派駐阿根廷、墨西哥、巴西、古巴、台灣，2010年7月起擔任駐台公使、隨後於2012年6月20日擔任駐台臨時代辦。

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