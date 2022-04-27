紀念蔣經國生日 國民黨設「經國紀念牆」

國民黨設置紀念牆，紀念前總統蔣經國。（記者林良昇攝）

2022/04/27 11:59

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今表示，4月27日適逢前總統蔣經國誕辰，國民黨特別於中央黨部設置「經國紀念牆」，藉由蔣經國當年在全台各地親民、愛民的足跡歷史照，展現經國先生戮力從公、為國為民的風範，也表達對經國先生的感念。

國民黨指出，「經國紀念牆」採藍色形象視覺設計，展出多幅蔣經國走遍全台的奮鬥足跡，包括民國43年巡視中橫公路、民國64年巡視「十大建設」中的台中港建港工程，以及巡視新竹科學園區等訪視各地照片，也包括親切問候民眾，自在開懷、與民同樂的身影。

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國民黨說，「經國先生是台灣現代化的奠基者，不論是在國防、經濟及民主政治上，都有著深遠的影響。」他在推動十大建設、拔擢台籍人士以及解除戒嚴上的魄力與努力，至今仍為許多人感念，更是多年來各項民調中最受歡迎、最令人懷念的總統。

國民黨提到，蔣經國身體力行印證「人民的小事就是政府的大事」，親民、愛民的樸實作風廣為各界懷念。黨主席朱立倫亦曾強調「蔣經國路線就是國民黨路線」並戮力實踐，國民黨將延續精神，持續關注各項大小民生議題，與台灣社會的脈動同呼吸，努力為民眾發聲。

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