獨家》軍方罕見坦承：共軍三軍戰力優於台灣 我以量產飛彈反制

國防部兩岸軍力優劣比較的專案報告，首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明兩岸軍力優劣現況。（中科院網站、國防部報告、本報資料照，本報合成）

2022/04/27 11:09

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〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台軍事威脅不斷，根據國防部本週最新送交立院有關兩岸軍力優劣比較的專案報告指出，中國解放軍無論是在地面部隊打擊火力丶水面艦制海戰力以及空中制電磁能力方面，均優於國軍，其戰機制空作戰戰力也稍占優勢，共軍潛艦戰力更是大幅超越國軍，這是國防部首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明兩岸軍力優劣現況。

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對於如何反制中國軍力威脅以及可能犯台軍事行動？國防部在報告中強調建立「立即作戰能力」的重要性。國防部說，國軍在政府及全國人民的支持下，現有戰力已獲致基礎成效，惟戰備整備不會停止，期能不斷提升現有武器裝備，持續建立立即作戰能力，建構各型防禦飛彈系統，全方位提升防空丶制海及反制效能，快速達成戰備部署，強化戰力，以肆應中共威脅。

朝野立委關切「海空戰力提升計畫及特別預算」相關項目發展，但為確保預算花在刀口上，要求國防部研究分析兩岸軍力裝備優劣情勢等，向立院財政丶外交及國防委員會提出專案書面報告，國防部本週已將這份專案報告送交立法院。

對於兩岸軍力裝備優劣情勢，國防部在報告區分8個項次提出優劣比較分析：中共地面部隊具裝備丶武器自主優勢；共軍地面部隊打擊火力較佳；中共具較佳的造艦戰力；中共水面艦制海戰力超越國軍；中共潛艦戰力大幅超越國軍；中共具較佳的戰機製造能力；中共戰機制空作戰稍占優勢；中共空中制電磁能力較優。

報告提到，共軍新型戰機（殲20）已配賦相位陣列雷達，且飛彈射程（最遠120公里），優於我戰機（最遠112公里），具制空及數量優勢；共軍除提升艦載攻船飛彈射程至250公里（原為130公里）外，並引進偵距範圍可達180公里的俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊能力。

另對於朝野立委關切美日等國對台灣的相關協防協定方式，國防部表示，台美間基於「台灣關係法丶六項保證及台灣保證法」，發展緊密的安全合作，共同維護台海安全與區域和平穩定，以符合台美軍事交流目標及印太區域民主自由國家的整體利益；台灣與日本兩國雖無正式邦交，但日方對中共有損地區穩定的舉措，多次強調台海和平穩定的重要性，國防部將秉持「積極參與丶擴展深化」原則，配合整體國家安全政策，持續拓展對日國防事務交流。

國防部首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明共軍三軍戰力均優於國軍，我方則以量產各型飛彈建立立即戰力反制。圖為雄三飛彈自機動發射車發射畫面。（圖：取自中科院網站）

國防部送交立院報告首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明共軍三軍戰力均優於國軍，我方則以量產各型飛彈建立立即戰力反制。圖為IDF戰機掛載萬劍彈，可對敵方機場產生大面積的破壞力。（資料照）

國防部首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明共軍三軍戰力均優於國軍，我方則以量產各型飛彈建立立即戰力反制。（圖：取自國防部送交立院報告內容）

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