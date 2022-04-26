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    獨家》共機去年擾台961架次 IDF丶F-16零附件維持費要補7.1億元

    攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主。圖為空軍2架F-16戰機起飛，畫面前方則是由地勤人員配合飛行員檢視F-16戰機狀況。（資料照）

    攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主。圖為空軍2架F-16戰機起飛，畫面前方則是由地勤人員配合飛行員檢視F-16戰機狀況。（資料照）

    2022/04/26 10:48

    〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍頻派軍機擾我西南丶東南空域，去年一整年更高達961架次，除了增加空軍戰機部隊丶雷達站丶飛彈陣地的戰備壓力之外，也因為空軍戰機頻繁緊急出動攔截監控，大幅增加戰機零附件維持需求及經費。

    軍方官員今天指出，攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主，幻象戰機為輔，也因此IDF戰機丶F-16戰機在去年一整年的零附件維持需求，大大超出年度編列預算的額度，國防部已申請動支第一預備金計台幣7億1013萬1千元，並經行政院主計總處同意備案。

    長期追蹤中共軍機動態的「台灣西南空域」臉書專頁統計，中國解放軍2021年侵擾我外圍空域的軍機總數高達961架次，是2020年的380架次的2.5倍。

    國防部智庫「國防安全研究院」曾發表研究報告指出，中共軍機擾我西南空域的背後用意，在於凸顯台灣重兵部署北部、西南部最弱的防衛弱點，並達到「消耗戰」目的，同時演練多方向包夾台灣的作戰模式，及對東沙、太平島進行威嚇。另外，由於台灣西南海域為中共潛艦通往西太平洋的門戶，中共軍機活動可對美軍的反潛作戰設下重層障礙，亦可保護中國在南海的基地群。

    國防院也對我國精進西南防務提出數項建議，包括國人應提高共機「常態化」襲擾的警覺、強化南部山區的新型預警雷達系統能量，也可即時整合海空軍雷達情資，避免情監偵死角。

    報告也建議，雖我國擁有12架P-3C反潛機，但僅有一架專責電戰機，國軍可考慮採購「EA-18G」或小型商用機改裝的電戰機；而在美中南海角力日趨激烈情況下，我國在台海周邊反潛、電戰、情監偵等方面，應加強與友盟合作。

    攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主。圖為IDF戰機配掛萬劍彈，待命起飛執行任務。（資料照）

    攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主。圖為IDF戰機配掛萬劍彈，待命起飛執行任務。（資料照）

    軍方官員今天指出，攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主，幻象戰機為輔，也因此IDF戰機丶F-16戰機在去年一整年的零附件維持需求，大大超出年度編列預算的額度，國防部已申請動支第一預備金計台幣7億1013萬1千元，並經行政院主計總處同意備案。（國防部提供；本報合成）

    軍方官員今天指出，攔截丶監控共機等任務，主要是以IDF戰機丶F-16戰機為主，幻象戰機為輔，也因此IDF戰機丶F-16戰機在去年一整年的零附件維持需求，大大超出年度編列預算的額度，國防部已申請動支第一預備金計台幣7億1013萬1千元，並經行政院主計總處同意備案。（國防部提供；本報合成）

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