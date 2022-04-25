年底投票須帶「小黃卡」？ 陳宗彥：應該不必

立委關切，年底選舉在即，民眾是否須憑小黃卡才能投票？內政部次長陳宗彥表示，應該不會，因為選舉屬民眾權利，但也建議民眾下載數位疫苗證明，會比較方便。（記者羅沛德攝）

2022/04/25 15:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國確診病例居高不下，民眾若出入健身房等場所，須攜帶證明打滿3劑疫苗的「小黃卡」。立委關切，年底選舉在即，民眾是否須憑小黃卡才能投票？內政部次長陳宗彥表示，應該不會，因為選舉屬民眾權利，但也建議民眾下載數位疫苗證明，會比較方便。

今年地方大選將於11月26日登場，立法院內政委員會今日審查法案，邀請陳宗彥等人列席備詢，民進黨立委王美惠質詢時問，如果今年選舉時疫情仍嚴重，民眾是否要帶「小黃卡」投票？陳宗彥答覆「應該不會」，因為選舉是民眾權利，但他也建議，紙本小黃卡帶在身上久了可能會損壞，民眾可下載使用數位疫苗證明，會比較方便。

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陳宗彥答覆民進黨立委吳琪銘質詢時也說，民眾打3劑疫苗才能進出的場域屬於「特定場所」，是民眾不一定需要去的地方，這是為了保護前往這些場所者，得以確保彼此之間的保護作為。

國民黨立委鄭麗文質詢時指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前談及居家隔離者請外送員送餐時，可以丟鑰匙下樓，但將會遭遇很多狀況，而在疫情爆發後，確診者居家隔離相關指引應盡速更新。陳宗彥表示，「丟鑰匙」部分可以再想想有沒有其他辦法，指揮中心在2年前已請地方政府成立關懷中心，提供居隔對象協助，相關做法都一直與時俱進。

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