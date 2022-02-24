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    為新書發表站台 賴清德：未來林右昌要啥我也會在場

    基隆市長林右昌（中）今天舉辦新書發表會，副總統賴清德（左）、前交通部長林佳龍（右）到場站台相挺。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌（中）今天舉辦新書發表會，副總統賴清德（左）、前交通部長林佳龍（右）到場站台相挺。（記者俞肇福攝）

    2022/02/24 18:39

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天（24日）下午在台北市誠品信義店發表新書「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」，副總統賴清德與前交通部長林佳龍都站台相挺；賴清德說，林右昌第一次選基隆市長、立委落選，他「都在現場」，當選市長時他也在場，「未來林右昌要做甚麼，我也會在場」。這番話讓人充滿想像。

    林右昌擔任基隆市長後曾出版過「市長的口袋食堂」，如今「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」是第二本書，記錄他成長過程的小故事。蔡英文總統與立法院長游錫堃都為新書撰文推薦；林右昌昨天特地把剛出爐的新書送給蔡總統與游錫堃。

    賴清德說，過去基隆市是「自殺率高、失業率高、離婚率高」的「三高城市」，整個城市是陰陰暗暗的城市，林右昌將基隆由灰暗變得彩色，全體市民對基隆認同度成為有史以來最高，接任市長時基隆負債高達124億元、債務比率是47%，林右昌當選基隆市長至今7年多，償還負債到現在只剩下77億元，債務比率剩下30%。

    賴清德表示，林右昌是生於基隆、長於基隆，對基隆有使命感、有看法有理想，所以克服種種困難，且有方法解決問題，用港務公司的土地，用台鐵的錢、中央政府的預算來解決，也有計畫爭取，在林佳龍當交通部長、他當行政院長時，林右昌向中央爭取數百億金援，像「樊梨花」一樣「移山倒海」，把基隆港東岸的軍港西遷，還爭取基隆捷運服務基隆市民，他更沒想到這麼快就核定。

    林佳龍說，他與林右昌從學運世代就認識，後來有機會在許多職務上有共事經驗，林右昌是個低頭做事抬頭想前瞻計畫的人，拿到這本「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」新書，他一口氣連夜看完，這不但是林右昌的基隆市政成績單，也看到林右昌許多小故事，更是有志從事政治工作者的工具書，值得推薦。

    基隆市長林右昌今天舉辦新書發表會，副總統賴清德到場站台現身相挺，賴清德說，過去林右昌不管是選市長、選立委落選，或是選市長當選，他都在場；賴清德說「未來林右昌要做甚麼，他也會在場」。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌今天舉辦新書發表會，副總統賴清德到場站台現身相挺，賴清德說，過去林右昌不管是選市長、選立委落選，或是選市長當選，他都在場；賴清德說「未來林右昌要做甚麼，他也會在場」。（記者俞肇福攝）

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