紀念228 新營紀念碑前吃魷魚粥

南市議員參選人張豪澤今與民眾至新營228紀念碑前吃魷魚粥紀念228，他說，台灣土地的歷史不能忘記。（張豪澤服務處提供）

2022/02/24 10:57

〔記者王涵平／台南報導〕228事件爆發後，時任台北市律師公會會長李瑞漢與親友吃魷魚粥時被憲兵抓走，一去不返，南市議員參選人張豪澤今與民眾至新營228紀念碑前吃魷魚粥，他說，台灣土地的歷史不能忘記。

台灣農權總會會長張豪澤表示，吃魷魚粥紀念228源於228事件爆發後，當時台北市律師公會會長李瑞漢、李瑞峰兄弟與省參議員、制憲國代林連宗正在家中與親人吃魷魚粥，突遭非法逮捕，一去不返。李家後來以被捕當天3月10日當成李氏兄弟的忌日，每逢這天，家族相聚吃魷魚粥，思念親人。後來許多遷居海外的台灣人，也開始在228當天吃魷魚粥紀念。

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為了提醒民眾關心228和平紀念日的歷史與意義，不要忘記曾經發生在自己家鄉的事，張豪澤今至新營區228紀念碑向先輩獻花致意，並與民眾一起「吃魷魚粥，紀念228」，希望重要的家鄉歷史能傳承下去。

張豪澤說，228事件對台灣人來說，是一個共同的記憶與傷痛，過去因為威權統治的關係，台灣人對自己家鄉的歷史的記憶幾乎被斷絕，而失去歷史，就等於失去族群的印記，也會失去共同的凝聚力，這也是目前台灣社會的一個問題。

留學日本的張豪澤說，日本在許多地方會設立紀念碑，把曾經發生過的歷史保存下來，透過文史導覽和鄉土教育的方式，帶領民眾重回歷史現場，加強對家鄉與歷史的情感連結，台南市政府以湯德章律師等人的事件做主題設立紀念碑策展，非常有意義。

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