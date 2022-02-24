備戰年底選舉 時力策略曝光

時力發言人余佳蒨。（資料照）

2022/02/24 05:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕各黨備戰年底大選搶攻「議席」之地，年輕選票將成為左右戰局關鍵，第三勢力更是重點佈局。時代力量指出，面對關鍵一役，仍會專注於議題經營與揭弊，並嚴格把關提名人選背景，推出質優的參選人給大眾。而在社群經營上，也會計畫推出類似Wordle的小遊戲或短影片增加互動。另外，黨內明星黃國昌，也會有一定角色。

時代力量秘書長白卿芬指出，根據民調顯示，時力給人最強烈的品牌印象為「監督行政機關」以及「堅持公平正義」，因此今年大選主軸會堅守兩大招牌，並透過各地參選人搜集來的輿情，規劃出四大基礎政見，進行媒體與社群經營。

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時代力量發言人余佳蒨解釋，時力支持者特性為四十歲以下、高學歷、都會區的青壯派選民，此次選舉將延續上次地方選舉做法，推出年輕、來自專業領域的素人參選。與政二代不同的是，這些素人在從政前，都是與你我一樣的市井小民，更能以一般人的視角看待大眾切身相關議題，舉凡房價、托育、就業等都具有全國普遍性，無論在城市或鄉鎮、都會或農村。因此，時力會推出全國基礎政見，透過中央與地方協力合作，作為所有參選人基本主張。

余佳蒨也提到，現任黨籍議員中，有一半都拿過地方議會監督聯盟的優秀議員，希望這樣的好成績可以持續下去。另外，最近爆出許多地方議員詐領助理費的案件，無論黨派在新北、台北或高雄都有，還有酒駕、賄選等參選人也層出不窮，因此本屆時力提名也會嚴格檢視經歷、背景與道德層面，希望自我要求推出質優的候選人。

白卿芬說，雖然時力人少資源也少，不過只要在各縣市議會至少佔有一席之地，就能為地方政治帶來重大改變，像是基隆市議員陳薇仲提出的參與式預算，彰化縣議員吳韋達提出地方自治條例的修法等，都以一個人的力量改變了地方生態，希望維持這樣的精神繼續下去。

而資源較少的素人參政，沒錢在街上大撒看板，要如何透過社群打開知名度讓選民記住？時代力量媒創輿情部副主任林桂嵐則舉春節小遊戲為例，時力在Instagram上與選民玩猜燈謎，像是林佳瑋出的「理性選民」大家一看就知道是中壢（中立），而「慶祝元宵」則是以陳慶元的名字發想，讓大家更容易記住名字、建立連結，之後再強化個別參選人的特質。此外，也有計畫設計類似Wordle的小遊戲以及短影片，並推出動態LOGO，加強與支持者互動。

白卿芬補充，除了網路空戰外，很多參選人也開始在基本功下苦功，例如上次僅差9票就當選的台中南屯區的吳佩芸，就已經開始清晨站路口，展現超凡的決心。而像是在花蓮經營的陳慶元，也開始掃市場，也陸續收一些陳情案，還沒選上就開始服務。

另外，對於縣市長人選，白卿芬透露，地方不斷有人推薦「強棒」，希望不要輕易放掉，因此提名小組都還在處理中。至於何時能公布人選，白卿芬則表示，還是要經過最後集體決策的決議，有好消息會再對外宣布。至於有公職的參選人是否得辭職？白則肯定地說「是」。

至於是否跟進美食文拉近與選民距離，白卿芬則苦笑，時力支持者屬性還是比較「硬」，比較不吃美食文、網美照這套，分析社群貼文互動後，仍以揭弊、議題類較受關注。在地方拜會時，民眾對於時力「堅持公平正義」印象也很深，他們寄望的是當藍綠都不管的時候，誰能真正跳出來監督。因此軟性訴求與互動仍會做，不過還是以強化議題為主軸。

被問到黨內明星黃國昌是否會扮演母雞角色？白卿芬說，如同前述，時力會專攻公平正義與議題，而黃國昌也會持續以揭弊與議題經營的方式，像是最近主打的財政收支劃分法等，在選戰中會有一定角色。

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