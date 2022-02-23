當黃偉哲對上謝龍介… 雙方「空戰」優劣勢曝光

台灣議題研究中心TPOC分析黃偉哲（左圖）與謝龍介（右圖）的空戰力，認為現任市長黃偉哲目前仍掌控空戰優勢。（資料照）

2022/02/23 18:45

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長提名，選對會昨天（22日）完成徵詢作業，中執會預期3月2日提名現任市長黃偉哲爭取連任。許多人也期待黃偉哲與國民黨呼聲最高的議員謝龍介來場君子之爭。對此，台灣議題研究中心TPOC分析黃偉哲與謝龍介的空戰力發現，即便謝龍介臉書粉絲30萬人，屬「市長級別」，但聲量沒辦法「穩定輸出」維持熱度，仍處劣勢。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析黃偉哲和謝龍介自2019年以來的各項「空戰力」指標數值，結果顯示，謝龍介早在2014年副總統賴清德擔任台南市長期間，就因為在議會質詢時悍戰賴清德成名，加上力挺高雄市前市長韓國瑜吸引韓粉關注，粉絲人數突破30萬；至於黃偉哲則是在當選台南市長後，粉絲由近12萬增加至24.1萬，總數雖不及謝龍介，但成長幅度較穩健，大約1季可漲粉1萬人上下。

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此外，網路數據分析揭露，謝龍介平均每個月能創造的貼文互動數只有12.1萬次；反觀黃偉哲總互動數明顯較高，平均每月互動數為23.8萬次。倘若未來進入緊湊的選戰節奏中，社群不能積極跟上話題，恐怕無法有效激起粉絲動能，會在高強度又綿密的「網路戰」動態打法中顯得難以適應。

TPOC分析顯示，謝龍介聲量僅受到1、2天高聲量的零星事件影響而被拉抬，卻缺乏穩健的流量露出，恐將難以養成「鐵粉」；黃偉哲則是在2020年後聲量整體仍穩定成長，過半數的單日聲量在500則以上，縱使不像雙北市長一樣擁有豐沛的媒體資源，但黃偉哲仍靠積極更新自媒體，讓每日聲量維持一定熱度，不至於落差太大，這也是黃偉哲的網路優勢。

TPOC認為，謝龍介從政以來，時而創造勁爆的名言佳句及論述，不時有媒體曝光機會，也是具備全國知名的的政治人物。然而，若謝龍介在選戰開打後，仍只著重在短波操作，而沒有穩健的日常輸出題材，難以將流量轉化為自身的政治能量；加上台南固有選民結構被視為綠大於藍，本就屬於艱困選區，若謝龍介還沒有辦法在空戰方面尋求自我突破，勢必無法與民進黨參選人抗衡。

黃偉哲與謝龍介的每日網路聲量則數比較顯示，黃偉哲2020年後聲量整體仍穩定成長，成為空戰優勢之一。（台灣議題研究中心TPOC提供）

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