為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    當黃偉哲對上謝龍介… 雙方「空戰」優劣勢曝光

    台灣議題研究中心TPOC分析黃偉哲（左圖）與謝龍介（右圖）的空戰力，認為現任市長黃偉哲目前仍掌控空戰優勢。（資料照）

    台灣議題研究中心TPOC分析黃偉哲（左圖）與謝龍介（右圖）的空戰力，認為現任市長黃偉哲目前仍掌控空戰優勢。（資料照）

    2022/02/23 18:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長提名，選對會昨天（22日）完成徵詢作業，中執會預期3月2日提名現任市長黃偉哲爭取連任。許多人也期待黃偉哲與國民黨呼聲最高的議員謝龍介來場君子之爭。對此，台灣議題研究中心TPOC分析黃偉哲與謝龍介的空戰力發現，即便謝龍介臉書粉絲30萬人，屬「市長級別」，但聲量沒辦法「穩定輸出」維持熱度，仍處劣勢。

    TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析黃偉哲和謝龍介自2019年以來的各項「空戰力」指標數值，結果顯示，謝龍介早在2014年副總統賴清德擔任台南市長期間，就因為在議會質詢時悍戰賴清德成名，加上力挺高雄市前市長韓國瑜吸引韓粉關注，粉絲人數突破30萬；至於黃偉哲則是在當選台南市長後，粉絲由近12萬增加至24.1萬，總數雖不及謝龍介，但成長幅度較穩健，大約1季可漲粉1萬人上下。

    此外，網路數據分析揭露，謝龍介平均每個月能創造的貼文互動數只有12.1萬次；反觀黃偉哲總互動數明顯較高，平均每月互動數為23.8萬次。倘若未來進入緊湊的選戰節奏中，社群不能積極跟上話題，恐怕無法有效激起粉絲動能，會在高強度又綿密的「網路戰」動態打法中顯得難以適應。

    TPOC分析顯示，謝龍介聲量僅受到1、2天高聲量的零星事件影響而被拉抬，卻缺乏穩健的流量露出，恐將難以養成「鐵粉」；黃偉哲則是在2020年後聲量整體仍穩定成長，過半數的單日聲量在500則以上，縱使不像雙北市長一樣擁有豐沛的媒體資源，但黃偉哲仍靠積極更新自媒體，讓每日聲量維持一定熱度，不至於落差太大，這也是黃偉哲的網路優勢。

    TPOC認為，謝龍介從政以來，時而創造勁爆的名言佳句及論述，不時有媒體曝光機會，也是具備全國知名的的政治人物。然而，若謝龍介在選戰開打後，仍只著重在短波操作，而沒有穩健的日常輸出題材，難以將流量轉化為自身的政治能量；加上台南固有選民結構被視為綠大於藍，本就屬於艱困選區，若謝龍介還沒有辦法在空戰方面尋求自我突破，勢必無法與民進黨參選人抗衡。

    黃偉哲與謝龍介的每日網路聲量則數比較顯示，黃偉哲2020年後聲量整體仍穩定成長，成為空戰優勢之一。（台灣議題研究中心TPOC提供）

    黃偉哲與謝龍介的每日網路聲量則數比較顯示，黃偉哲2020年後聲量整體仍穩定成長，成為空戰優勢之一。（台灣議題研究中心TPOC提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「每日一問」轟黃偉哲不回應 陳以信︰民主傲慢、不尊重市民
    2022/02/20 11:21

    「每日一問」轟黃偉哲不回應 陳以信︰民主傲慢、不尊重市民
    國民黨誰戰台南市長？ 謝龍介聲量輾壓陳以信、高思博
    2022/02/18 20:42

    國民黨誰戰台南市長？ 謝龍介聲量輾壓陳以信、高思博

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    支持民調高、藍營非對手？黃偉哲：一步一腳印 做好市政
    2022/02/18 17:09

    支持民調高、藍營非對手？黃偉哲：一步一腳印 做好市政
    承諾只當4年不連任 謝龍介：自信接近贏黃偉哲
    2022/02/17 17:34

    承諾只當4年不連任 謝龍介：自信接近贏黃偉哲

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    朱立倫御駕親征台南？謝龍介：這是好棋！
    2022/02/16 14:54

    朱立倫御駕親征台南？謝龍介：這是好棋！
    對戰謝龍介 陳以信表態「有義務與使命為國民黨光復台南」
    2022/02/11 10:47

    對戰謝龍介 陳以信表態「有義務與使命為國民黨光復台南」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播