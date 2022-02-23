民眾黨參選人爭議不斷 時力人士直呼這4字
〔記者楊丞彧／台北報導〕民眾黨提名的多位縣市議員參選人，爭議一路從春節前延燒，包括曾酒駕、涉入司法案件，甚至還被中共拿來當統戰樣板。對此，同為「第三勢力」的時代力量知情人士不斷直呼「匪夷所思」，並透露最近確實有接觸一些對政治失望的他黨黨員。該人士強調，時代力量還是會專注做好自己的品牌，提供一個良好的場域，給有心的年輕素人可以安心投身政治。
時代力量備戰年底縣市議員選戰，去年即喊出目標提名50席，目前三波提名公布後，進度已達約六成。而在第一波提名記者會上，被問到時代力量與民眾黨有何差別時，黨主席陳椒華當時直言時力的提名較為「公開透明」，還引發民眾黨反駁。知情人士笑稱，現在看來，證實當時陳椒華所言不假。
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知情人士透露，其實有些耳語去年就已經傳到他們耳裡，不過是畢竟是他黨事務。對於民眾黨提名的參選人遭到一連串起底，該人士不斷直呼「匪夷所思」，真的是太誇張，「難道都沒有先做相關的背景查核」、「他們的流程真的是太令人好奇」。
該人士說，時代力量提名的參選人，都會填寫一張表格，上面設計的每一欄位都有其用意，並有自我揭露的框框。「不敢說時力提名沒問題，但提名前都盡力做到查核；偶有漏網之魚真的難免，但民眾黨也漏得太誇張...」。
同為所謂第三勢力，民眾黨與時代力量票源重疊度高，主要都是40歲以下厭惡藍綠或中立的青壯年選票。面對競爭對手人設崩壞，會不會對年底大選造成影響？知情人士則認為，時力無法掌握他黨事務，唯一專注要做的還是做好自己的品牌，堅持一直以來的價值，不主動去攻擊對手。希望提供一個良好的場域，給有心、年輕、沒背景的素人，可以安心投身政治。