民眾黨參選人爭議不斷 時力人士直呼這4字

時代力量知情人士對於同為第三勢力的民眾黨提名屢爆爭議表示相當不能理解。（記者楊丞彧攝）

2022/02/23 06:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕民眾黨提名的多位縣市議員參選人，爭議一路從春節前延燒，包括曾酒駕、涉入司法案件，甚至還被中共拿來當統戰樣板。對此，同為「第三勢力」的時代力量知情人士不斷直呼「匪夷所思」，並透露最近確實有接觸一些對政治失望的他黨黨員。該人士強調，時代力量還是會專注做好自己的品牌，提供一個良好的場域，給有心的年輕素人可以安心投身政治。

時代力量備戰年底縣市議員選戰，去年即喊出目標提名50席，目前三波提名公布後，進度已達約六成。而在第一波提名記者會上，被問到時代力量與民眾黨有何差別時，黨主席陳椒華當時直言時力的提名較為「公開透明」，還引發民眾黨反駁。知情人士笑稱，現在看來，證實當時陳椒華所言不假。

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知情人士透露，其實有些耳語去年就已經傳到他們耳裡，不過是畢竟是他黨事務。對於民眾黨提名的參選人遭到一連串起底，該人士不斷直呼「匪夷所思」，真的是太誇張，「難道都沒有先做相關的背景查核」、「他們的流程真的是太令人好奇」。

該人士說，時代力量提名的參選人，都會填寫一張表格，上面設計的每一欄位都有其用意，並有自我揭露的框框。「不敢說時力提名沒問題，但提名前都盡力做到查核；偶有漏網之魚真的難免，但民眾黨也漏得太誇張...」。

同為所謂第三勢力，民眾黨與時代力量票源重疊度高，主要都是40歲以下厭惡藍綠或中立的青壯年選票。面對競爭對手人設崩壞，會不會對年底大選造成影響？知情人士則認為，時力無法掌握他黨事務，唯一專注要做的還是做好自己的品牌，堅持一直以來的價值，不主動去攻擊對手。希望提供一個良好的場域，給有心、年輕、沒背景的素人，可以安心投身政治。

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