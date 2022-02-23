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    自爆與柯媽媽「婆媳問題」 陳佩琪：不應付一下不行

    台北市長柯文哲妻子陳佩琪（右），22日在臉書PO文自曝與柯媽媽的「婆媳問題」。（資料照）

    台北市長柯文哲妻子陳佩琪（右），22日在臉書PO文自曝與柯媽媽的「婆媳問題」。（資料照）

    2022/02/23 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪22日在臉書PO文自曝「婆媳問題」表示，柯媽何瑞英會在晚上打電話找柯文哲，找不到人，就找她抱怨電視上名嘴在罵柯文哲，她就算又睏又冷，也只好「應付一下」。

    陳佩琪在臉書PO文表示，日前「小夜」迷迷糊糊打盹時，突然接到柯媽來電找柯文哲，找不到人就轉向她訴苦，激動的大罵電視裡面好多名嘴在罵柯文哲，還要她記下來，等柯文哲回來轉告。

    陳佩琪表示，由於她現在在醫院工作，對於防護都有特別要求，可能N95戴久了有缺氧窒息感，回到家都很累了，只好告訴婆婆：「媽，他們對文哲什麼都罵啦，不要看就好了，其他台也都是這樣，這個完了，下個也是，看也看不完啦！」無奈柯媽還是繼續點名正在罵柯文哲的名嘴，要陳佩琪全部錄下來給柯文哲看。

    陳佩琪說，柯媽應該只是不小心「瞥」到這個節目，要是每天收看應該早就麻痺，不會如此激動。她也酸，以前是「得民心者得天下」，現在是「得媒體者得天下」。陳佩琪說，不過，柯媽之後若再打電話來，她也想好妙招了，「我就把上一次打官司花的錢跟她講， 以她節儉的個性，大概會嘴巴開成O型」；她覺得，這樣柯媽應該會說：「這貴嘔？吼拉！吼拉！以後就青菜哄罵了！」

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